"Si la golpeó sería por algo", mamá de Eleazar Gómez justifica la fuerte agresión a Tefi Valenzuela

Hasta el momento la también cantante Tefi Valenzuela, no ha comentado nada sobre las declaraciones que hizo su ex suegra. Anteriormente, ella dejó muy en claro que había cerrado ese capítulo amargo de su vida y continuaría adelante.

En marzo pasado un juez le otorgó tres años de libertad condicional , luego de que Stephanie aceptara la reparación del daño que le propuso su ex pareja. "Más allá de lo vivido, las experiencias de vida siempre ayudan para poder madurar, para poder reflexionar, soy un hombre de Dios", externó el actor en una entrevista en el programa "Hoy", al poco tiempo de quedar en libertad.

Además, la señora expresó que Stephanie Valenzuela nunca fue de su agrado, "mejor no digo lo que le quiero hacer, nos dejó pobres".

Fue en noviembre del año pasado cuando el actor Eleazar Gómez , ex novio de la cantante Danna Paola, propinó una fuerte golpiza a su entonces pareja sentimental, la modelo peruana Stephanie "Tefi" Valenzuela, tras una discusión en un departamento en la Ciudad de México; asimismo quien fue uno de los protagonistas de la telenovela "Atrévete a soñar", intentó asfixiarla.

"Si la golpeó o no la golpeó sería por algo", expresó la también madre de la actriz Zoraida Gómez, agregando: "porque él de la nada no golpea a nadie, era todo muy preparado yo creo".

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, la señora Melissa Sánchez justificó la golpiza que su hijo Eleazar Gómez, le dio a Tefi Valenzuela . Sus declaraciones han causado gran controversia, pues mencionó que algo habrá hecho la ex novia de su retoño, para que él reaccionara de manera violenta.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

