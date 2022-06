"Sí, llévenme a la clínica", el supuesto ataque de pánico que habría sufrido Shakira frente a Piqué

Gran revuelo se ha generado entre la prensa de espectáculos internacional, ante la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, madre de sus dos hijos Milan y Sasha. A raíz de esto, han surgido varias especulaciones, entre estas, que el futbolista español ya no estaría viviendo en la misma casa que la cantante colombiana. Asimismo, medios de comunicación en España, mencionan que el defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División, se metió con una joven de 20 años de edad.

Ahora, la revista ¡HOLA!, asegura que el pasado fin de semana, antes de que los medios de comunicación locales dieran a conocer la supuesta infidelidad de Piqué, la también compositora, empresaria y embajadora de buena voluntad de UNICEF, habría sufrido un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en Barcelona, España.

La revista antes mencionada, incluso publica fotografías de la ambulancia donde fue trasladada Shakira, de 45 años de edad y originaria de Barranquilla, Colombia. "Lo más llamativo de aquella inesperada escena, era la presencia de una ambulancia, dentro de ella, se encontraba Shakira, muy nerviosa".

Supuestamente, la intérprete no paraba de llorar y el futbolista, estaba muy afectado por la situación, "sufría un importante ataque de ansiedad, afuera, el padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, vestido con pantalón vaquero y camisa blanca, seguía muy afectado y pendiente de su pareja el transcurso de los acontecimientos".

¡HOLA! publica que Shakira habría pedido ser llevada al hospital al no sentirse nada bien, tras el ataque de pánico.

"Mientras tanto, en el interior de la ambulancia, varios efectivos médicos se encargaban de calmar a la cantante. Llegado un momento, le preguntaron si necesitaba ayuda psicológica a lo que respondió rotundamente: 'sí, llévenme a la clínica Teknon de Barcelona', y se sentó en el asiento del copiloto de la ambulancia".

Se desconoce el motivo por el cual la cantante, habría sufrido este supuesto ataque de pánico.

Por otra parte, sobre la presunta infidelidad, las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, mencionaron en el podcast Mamarazzis: "lo que me comentan a mí, me dice: 'Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar', me dicen: 'eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia'".