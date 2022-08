"Sí lloré", cuando Raúl Velasco humilló y llamó "gorda" a Tatiana, conductora de MasterChef Celebrity

Raúl Velasco fue uno de los presentadores más reconocidos de la televisión mexicana. Durante casi tres décadas, fue el conductor del legendario programa "Siempre en domingo", un show de variedades al que muchos cantantes y agrupaciones consideraban un amuleto de la buena suerte, pues si querían tener éxito, debían presentarse en dicho programa y recibir la "patadita" del anfitrión.

Asimismo, hay muchas historias de las humillaciones y supuestos malos tratos, que Raúl Velasco llevó a cabo en contra de varios famosos. La cantante y actriz mexicana Tatiana, conocida como "La reina de los niños" y quien actualmente, es la conductora de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity México", forma parte de la lista de personas humilladas por el presentador de "Siempre en domingo".

Por allá, en la década de los 80's, Tatiana tuvo una presentación en "Siempre en domingo", para promocionar su tercer álbum de estudio "Baila conmigo", en el género pop latino, producido por EMI Capitol (los sencillos fueron "Baila conmigo", "Bandolero" y "Somos hermanos").

En una entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, Tatiana Palacios Chapa contó que al término de aquella presentación, se acercó a ella el asistente de Raúl Velasco y le entregó una tarjeta con el teléfono de un dietólogo de las estrellas, haciéndole saber que estaba gorda; esto la hizo llorar.

"Saliendo de esa presentación, llega el asistente de Raúl Velasco y me da una tarjeta y me dice, 'que dice el señor Velasco que le da esta tarjeta', y lo veo y dice 'dietólogo de las estrellas, doctor no sé qué', y yo: 'me dijo gorda', pero es que si estaba, yo veo esos videos y dijo: 'ay hijo de su', pero sí lloré".

De acuerdo con la cantante, de 53 años de edad, pese a aquella humillación, recuerda con cariño al fallecido Raúl Velasco.

Por otra parte, el productor de televisión Fercho Nolla, dio a conocer que Tatiana no solo está en TV Azteca para ser la presentadora de "MasterChef Celebrity México", sino que también tendrá su propio late night show, ya que tiene la misma calidez de Verónica Castro, la cual mostraba en "Mala noche… ¡no!".

En una entrevista para El Universal, el productor mencionó, "ella tiene todo para hacerlo, nosotros, Alfredo (Ballesteros, el otro productor ejecutivo de MasterChef) y yo, creemos en ella, sin comparar ni nada, pero lleva mucho el perfil de Verónica Castro, es cercana al público, sus entrevistas son cálidas, Tatiana es otra cosa".