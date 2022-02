"Si lo oye Cuquita me va a regañar", Lyn May asegura haber tenido amorío con Vicente Fernández

En una entrevista para el programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, la vedette y actriz mexicana Lyn May hizo unas sorprendentes revelaciones sobre Vicente Fernández, uno de los grandes ídolos de la música mexicana, quien falleció en diciembre pasado a consecuencia de unos problemas de salud.

La conocida actriz del llamado "cine de ficheras" de 69 años de edad y originaria de Acapulco, estado de Guerrero, México, aseguró haber tenido encuentros amorosos con Vicente Fernández, cuando ambos eran jóvenes y trabajaban en el emblemático Teatro Blanquita en la CDMX, cuando sus respectivas carreras artísticas comenzaban a despuntar.

"Vicente y yo éramos muy jóvenes, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo, ahí conocí a muchos y muy guapos", manifestó Lyn May, caracterizada por decir las cosas como son.

Hizo énfasis en que "El Charro de Huentitán" besaba muy bien y que la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, la regañaría al enterarse de los amoríos que tuvo con su esposo.

"Sí picaba el bigote (de Vicente al besarla), pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya, ya me estás sacando cosas que no debo, porque si lo oye Cuquita, me va a regañar", le dijo Lyn May al reportero de "Venga la Alegría".

Siempre fue enamorado Vicente, tú sabes que siempre fue ojo alegre Vicente, siempre, cuando no andaba con una, andaba con otra.

El papá del también cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo", murió a los 81 años de edad, el 12 de diciembre de 2021 en un hospital de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México, debido a una falla multiorgánica ocasionada por el Síndrome de Guillain-Barré. En dicho lugar permaneció durante más de cuatro meses. Fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Don Chente y Doña Cuquita tuvieron un matrimonio por casi 60 años. En una entrevista, el joven cantante Alex Fernández (primogénito de "El Potrillo"), compartió que su abuela se ha mantenido muy fuerte tras la muerte de su esposo. "Mi Cuqui está bien, ahí va, yo la veo más tranquila, la verdad es que tiene muchos ovarios, tiene mucho carácter".

Aunque sus familiares le aconsejaron permanecer en otro lugar por un tiempo, "ella desde el día uno se quiso ir a dormir al rancho (Los Tres Potrillo). Ahí está todo el tiempo, sigue ahí en el rancho y va todo el tiempo con mi abuelo (a su tumba), que está abajito de la casa".