"Si los perros ladran...", Yuri manda mensaje a todos aquellos que la envidian

México.- Luego de ubicarse en el ojo del huracán por sus fuertes declaraciones, la cantante mexicana Yuri regresa a sus redes sociales para enviar un claro y contundente mensaje para todas aquellas personas que no han parado de criticarla, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

En un breve video de su perfil de Instagram, la cantante deseó una hermosa semana a sus fanáticos, sin embargo, no tuvo buenos deseos para quienes la han atacado recientemente. "Y como decía Sancho Panza... Si los perros ladran es que vamos caminando...", externó en la descripción.

De la misma manera, mencionó: "No odies a los que tienen envidia de ti, respeta sus celos, porque ellos son los que piensan que eres mejor que ellos", enviando así una clara indirecta para todas aquellas personas que la han atacado a través de las redes sociales.

Cabe mencionar que "¡Yuri la menos!" ha sido un movimiento que ha causado mucho ruido, ya que la comunidad LGBT+ está completamente en desacuerdo con las ideas de la cantante, quien en más de una ocasión se ha pronunciado en contra de los matrimonios entre el mismo sexo y la adopción homoparental.

Esto ha llevado a que la intérprete de 'La maldita primavera' se vea envuelta en polémica, incluso, se dice que por sus actitudes ha dejado de recibir el apoyo de la comunidad y esto ha tenido fuertes consecuencias, pues supuestamente se vio obligada a postergar sus próximos conciertos en la Ciudad de México por falta de venta de boletos.

Según usuarios de Internet, Yuri tuvo que cambiar sus fechas fijadas para los meses de mayo y junio por una baja demanda en boletos para su gira Euforia, por lo que se tuvieron que mover para el mes de noviembre. Sin embargo, la cantante no se ha quedado callado y ha revelado la verdad sobre el tema.

Yuri aseguró que no fue una baja venta de boletos lo que la orilló a cambiar las fechas de su próxima gira, sino que estará fuera del país por cinco meses debido a que formará parte de un famoso reality show, del cual no quiso revelar más detalles. "Se pospusieron las fechas porque me voy a un reality espectacular fuera de México, cinco meses a vivir, pero la gente habla y sobretodo parte de la comunidad, porque hay una parte que no me quiere, hay otra que sí me quiere y me aceptan y todo, yo no tengo nada en contra de ellos, ustedes lo saben", compartió en un encuentro con los medios de comunicación.

