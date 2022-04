"Si me espanté, me les iba", Paul Stanley sintió la muerte de cerca, luego de ser hospitalizado

Hace unos días el actor mexicano Paul Stanley fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México, a consecuencia de una infección de salmonelosis. Además, el hijo del fallecido conductor de televisión Paco Stanley, tuvo bajos sus niveles de plaquetas en la sangre, por lo cual debió permanecer tres días bajo observación médica; aseguró haberse sentido al borde de la muerte.

Todo comenzó el miércoles de la semana pasada. Paul Stanley, de 36 años de edad y quien forma parte del elenco del programa "Hoy", no apareció en la emisión de aquel día. Posteriormente, publicó en sus redes sociales una fotografía desde la cama de un hospital y con una manguera para oxígeno conectada a sus fosas nasales.

Dicha imagen alarmó a sus miles de seguidores, quienes se preguntaron el por qué había sido hospitalizado. Unos días después, el protagonista de la serie "Mi querida herencia", realizó una videollamada al programa "Hoy", con sus amigos Raúl Araiza, Galilea Montijo, Shanik Berman y Arath de la Torre y Tania Rincón, donde compartió unos detalles de sus problemas de salud.

Paul Stanley recibió muchos mensajes de aliento de parte de sus fans.

Aún desde el hospital, Paul comentó que le detectaron una variante de salmonelosis, una infección provocada por la bacteria de la salmonela, usualmente ocasionada por la ingesta de agua o alimentos contaminados.

Una vez en el hospital, cuando se le realizaron unos estudios, los médicos se percataron que tenía las plaquetas bajas, "tengo 95 y luego salí con 85, entonces se preocuparon los doctores, no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy".

El conductor de televisión, originario de la Ciudad de México, dijo estar a la espera de que los doctores confirmaran que sus niveles bajos de plaquetas, se debió por la intoxicación que tuvo.

Si me espanté, amigos, me les iba, pero gracias a Dios no pasó nada, me quedé tres días internado y se complicó un poco por las plaquetas, pero bueno, no pasó a más.

Leer más: Cuando Raúl Velasco supuestamente incomodó a Susana Dosamantes con un comentario sobre sus piernas

Asimismo, el presentador de "Hoy", mencionó que los médicos le indicaron que debe hacer una dieta y ejercicio, agradeciendo a todas las personas que se preocuparon y le estuvieron enviando alentadores mensajes a través de redes sociales.