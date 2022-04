"Si mi nombre le da de comer, buen provecho", Arleth Terán le responde a la periodista Anabel Hernández

De acuerdo con el libro "Emma y las otras señoras del narco", escrito por Anabel Hernández, considerada una de las mejores periodistas y novelistas de investigación en materia de narcotráfico en México, la actriz de telenovelas Arleth Terán tuvo vínculos amorosos con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como "La Barbie", quien fuera el jefe de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En un encuentro que tuvo con unos medios de comunicación en la Ciudad de México, Arleth Terán negó cualquier vínculo con "La Barbie", delincuente que se encuentra en una cárcel en Estados Unidos, cumpliendo una condena de más de 40 años.

Asimismo, la actriz de 45 años de edad y originaria de Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, México, mencionó que no tiene intensiones de demandar a la periodista Anabel Hernández, ya que su libro, "Emma y las otras señoras del narco", no vale la pena.

Al final del día la gente se come cualquier cosa, hay que tener un poquito de empatía y un poquito de sensibilidad para las familias, porque, por ejemplo, a este chico en mi vida lo conocí.

Arleth Rocío Terán Sotelo mencionó que personalmente sabe quién es Édgar Valdez Villarreal, "me documenté", pero jamás en su vida lo llegó a ver.

Lo publicado sobre ella en el libro antes mencionado, no la ha perjudicado en lo más mínimo. "Me he dedicado especialmente a la educación de mi hijo, y mi hijo está en escuelas con gente de criterio, que es muy difícil hacer a ese tipo de gente tonta con cualquier cosita, va más allá, no creo que sea el libro que estas personas leen".

En su charla con los reporteros de espectáculos, la villana de telenovelas como "Tú y yo" y "Mi pequeña traviesa", le mando este mensaje a Anabel Hernández: "bueno, esta persona, como decimos, las mujeres tienen derecho a ganarse la comida como puedan, y si mi nombre le da de comer, mi amor, buen provecho".

Leer más: "Cambió la percepción que yo tenía de ella", sin piedad, Ivonne Montero desenmascara a Aleida Núñez

Cabe mencionar que en su libro, la periodista de 51 años de edad, autora de otras publicaciones como "Los señores del narco" y "La verdadera noche de Iguala", también menciona los supuestos nexos de otros famosos con el narcotráfico, como es el caso del actor Andrés García, Sergio Mayer, Ninel Conde y otros más.