"Si no me lo puedes dar llévame", suplicó Cynthia Klitbo a Virgen de Guadalupe al no poder embarazarse

Hace 15 años a la querida villana de telenovelas Cynthia Klitbo, se le concedió su deseo de ser mamá. Fruto de la relación amorosa que tuvo con el coordinador artístico Rubén Lira, dio a luz a su hija Elisa Fernanda. En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su programa de YouTube, la actriz mexicana compartió los difíciles momentos que vivió al no poder quedar embarazada.

La villana de melodramas como "El privilegio de amar", durante más de una década pensaba que era estéril. "Elisa es un milagro de la Virgen de Guadalupe, literal", expresó en su charla con la ex esposa de Vicente Fernández Jr. (primogénito del fallecido cantante Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán").

Cynthia Klitbo comentó por un buen tiempo fue sobadores, curanderos, acupunturistas, se sometió a cinco operaciones de matriz, realizó tratamiento para endometriosis, destape de trompas de Falopio, "bueno, lo que yo hice por esa niña, fueron once años detrás de ella".

Al no poder quedar embarazada, un día fue a la Catedral de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde hizo una súplica a la Virgen de Guadalupe. Recuerda haber llegado llorando a este lugar y con unas flores para la Morenita del Tepeyac.

Y le dije: 'ya recorrí el planeta, viví cinco vidas en una, he tenido los novios más guapos, he sido famosa y todo, lo único que quiero es un hijo y si no me lo puedes dar, llévame'.

Dos semanas después de haber acudido ante la Virgen de Guadalupe, fue a una reunión de amigas, donde se enteró de que su milagro se había cumplido: ¡estaba embarazada!

"A los quince días fui con unas amigas cincuentonas y les dije; 'yo las veo muy felices, ya no me voy a amargar pensando en hijos', y me dicen mis amigas: 'si no fuera porque sabemos que eres estéril, traes ojos de embarazada'". En efecto, la actriz estaba esperando un bebé.

En agosto pasado, Elisa Fernanda celebró sus XV años con una sencilla fiesta junto a sus amigos más cercanos. Las imágenes de ella bailando el vals con su mamá Cynthia Klitbo, enternecieron a sus miles de seguidores.

"No es necesario tanto dinero para hacer feliz a tus hijos", expresó la orgullosa mamá en sus redes sociales, junto al video antes mencionado.