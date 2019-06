Si no quieres el riñón, pues muérete: Ana Claudia Talancón a Vicente Fernández

La polémica sigue luego de que Vicente Fernandez rechazara un trasplante de hígado por temor a que fuera de un homosexual o drogadicto.

Ahora la actriz Ana Claudia Talancón despertó nuevamente el tema al realizar tremenda declaración en contra de Don Chente y su confesión sobre el porque rechazó este hígado.

Cabe destacar que fue para el programa "Primera Mano" donde Vicente Fernández platicó que le detectaron cáncer mientras estaba en Houston.

El cantante fue tachado de homofóbico después de sus declaraciones. Estas fueron sus palabras en aquel entonces:

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey'. No sé si era homosexual o drogadicto".

Ahora Ana Claudia Talancón habló sobre el tema para Ventaneando y sorprendió con sus respuestas.

“Pues si no quieres el riñón, pues muérete”, espetó Ana Claudia Talancón a la cámara del programa de espectáculos.

“Es dificilísimo encontrar algún donador o hígado o lo que quieras que sean compatibles, entonces sino quieres aceptar el órgano de alguien más por prejuicios tontos que tengas… allá tú, el que se lo pierde es él”.

Actualmente, la actriz apoya a una fundación para niños con cáncer y condenó estos comentarios de don Vicente, pues según ella le da más importancia a los prejuicios que a su lucha por combatir esta terrible enfermedad.

Hasta el momento don Vicente no ha hecho ninguna declaración al respeto sobre las palabras de la mexicana.