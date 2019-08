Si ocupo el trasplante de riñón, pero estoy bien. Julio Preciado

Mazatlán, Sinaloa.- El cantante mazatleco Julio Preciado hablo de su salud, refirió que podría ser sometido a una donación de riñón, entrando el año sus familiares se harán los estudios para darle este regalo de vida, por ahora sigue con hemodiálisis.

“Estoy muy bien, si ocupo el traspante, pero en unos dos años, según como vaya evolucionando, va a llegar una maquina a Mazatlán que hace lo mismo que la hemodiálisis, te conectas cuatro horas y te limpia, hay muchas cosas nuevas para aguantar mientras me trasplanto”, expresó en entrevista con El DEBATE, el cantante Julio Preciado, quien desde el año pasado ha tenido varias complicaciones de salud.

Tratamiento

Indicó que ya tiene un año con tratamiento para mejorar su calidad de vida, luego de enfrentar la insuficiencia renal, dijo sentirse muy bien de salud, sigue con su agenda de trabajo y disfrutando a sus seres queridos. Sobre su recuperación externó que sigue las indicaciones de los medidos.

“Me estoy haciendo la hemodiálisis dos veces por semana no pasa nada, me limpian el organismo, dos o tres días, estoy bien, hago mi vida normal, nomas me conecto unos días a la semana dependiendo como me siento y es todo”.

Julio Preciado. Foto: Cuartoscuro

Esté sábado 31 de agosto se encuentra en un hotel en Mazatlán para disfrutar de sus familia y los nietos.

Me estoy y me siento muy bien, tengo un año sin tomar, este domingo cumplo un año sin tomar, es la novedad que tengo, externó.

El artista detalla que para el año entrante, iniciarán los estudios para sus hermanos, para que uno de ellos pueda ser su donador.

“No puede ser uno de mis hijos, porque puede ser hereditario, por eso, ellos me lo quieren dar, pero los doctores me recomendaron que no, porqué ellos pueden heredar el problema, mi mamá me lo heredo a mí, y yo lo puedo heredar a mis hijos, y si el que me lo dona, se queda con un riñón, más rápido se lo lleva la ching..”.

Externó que una de sus hermanas o un hermanos, pueden ser el que le de un riñón, dicha información la dará a conocer en su momento. Agradeció el apoyo que ha tenido de parte de su familia, quienes han estado con él en estos momentos difíciles.

Canta con el corazón

Sobre el problema de circulación que también le aqueja, indica que se ha sometido a terapia.

Les digo en los conciertos yo no canto con las patas, canto con el corazón y con la garganta, a si que les valga si estoy sentado, estoy cantando como nunca, estoy ganando muy bien

Adelanta que la semana que entra se presentará en Tijuana con José Ángel Ledesma, “El Coyote” y Lorenzo de Monteclaro.

Los días pasados se presentó con gran éxito en varias partes de México. En otro tema el artista se encuentra en su campaña de donación de útiles escolares, la cual ha sido todo un éxito. En la semana entrante.

“En mi página de Facebook está saliendo diario donde estoy entregando mochilas, el martes vamos a entregar a los niños de los poblados desplazados, voy a citarlos en mi oficina y van a venir los comisarios y las directoras de las escuelas”, concluyó.