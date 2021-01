"Sí podemos alzar la voz", dijo Danna Paola tras la polémica de Eleazar Gómez

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, habló luego de permanecer en silencio por largo tiempo, sobre cómo lograr superar las desagradables situaciones presenció, derivadas de las relaciones tóxicas que mantuvo en su juventud, destacando la que tuvo con Eleazar Gómez por alrededor de 5 años.

La artista originaria de la Ciudad de México, reveló que luego de 21 años de carrera profesional, ha aprendido a superar lo que vivió en el pasado, así como a poner un alto a las situaciones que no la hacen sentir bien.

"Soy una mujer súper fuerte. Soy una mujer que ha sabido salir no solamente de una sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no es específico con uno”, declaró la intérprete de "Oye, Pablo" en el programa "Ventaneando".

Asimismo, detalló que el amor propio, ha sido clave fundamental para salir adelante en las relaciones tóxicas: “Yo creo que de los errores se aprende y al momento de juntarte, aliarte y, primero, hablar sobre el amor propio. Es algo que nos llega tarde, pero nos llega”.

“Sí se puede salir. Sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo. Al final, yo me he vuelto muy fuerte a raíz de las experiencias que he vivido. (...) Al final son 21 años de carrera que no han sido fáciles. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas y malas. Por supuesto que muchísimo machismo en muchas situaciones que yo no me daba cuenta”, manifestó.

De igual manera, la estrella juvenil aceptó en el margen del programa, que ahora, luego de tantas malas experiencias, ha logrado unir el coraje necesario para alzar la voz ante cualquier situación que no le agrada.

“Hoy en día tengo un detector muy heavy. Yo soy una persona con cero filtros y siempre hablo y digo y lo que no me gusta digo que no. Pero antes me daba mucho miedo, y creo que tiene que ver eso con el coraje que uno tiene adentro, que se va forjando. Las situaciones te van enseñando”.

“A mí me hace sentir muy fuerte, muy empoderada y muy saludable hoy en día, el saber que tengo un foco rojo para cualquier tipo de situación en la que me vea envuelta. Pero eso nunca más. Nunca me vuelvo a callar. Nunca volverá a pasar, o a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles”, agregó la cantante.

Por su parte, también garantizó que el arte, particularmente la música, la ha ayudado a superar cualquier situación adversa que se le ha presentado. "“Creo que hoy en día soy una mujer muy entregada, muy fuerte de todo lo que me ha pasado. Entonces, esa es mi manera de hablar. Porque creo que a través del arte es como a mi, Danna, me ayuda a drenar y me ayuda a poder ayudar a las demás, ¿no?”.