"Si puede ser tu hija no debe ser tu novia", Versión de '17 años' en crítica a Los Ángeles Azules

México.- A través de TikTok está circulando una nueva versión de '17 años' por Amelia Dueto, que está causando sensación y buscan que sean reemplazada por la versión original, que fue señalada recientemente como de cultura pedófila y que normaliza el abuso a menores.

La famosa canción de cumbia que cuenta la historia de un hombre que se enamora de una joven adolescente de 17 años de edad causó un gran debate en las últimas semanas, ya que señalan que relata la historia de una relación de abuso de poder por parte de un hombre mayor.

Tras buscar la cancelación del tema, un dueto popular de TikTok lanza su propia versión, llamada 'Viejo abusador', cambiando la letra por completo y recibiendo bastantes comentarios positivos de parte de los usuarios de Internet.

Esta es la letra reversionada de la canción: "Amigo, no mames, acabas de conocer, a una chavita que aún es una niña, bien sabes que tiene 17 aún, si puede ser tu hija, NO DEBE SER TU NOVIA, ya estás madurito, tú ya ocupas viagra para el pajarito, no cometas ese error, es callada, tímida, inocente, pero tiene amigas que somos valientes y de tu tamaño, te damos un madrazo y empiezas a temblar de miedo diciéndonos que nunca había sentido sensación así en tu vida, viejo abusador".

Amelia Dueto es una cuenta muy popular en TikTok que hizo virales bastantes canciones, no cualquiera, sino nuevas versiones críticas como de Luis Miguel, Mau y Ricky, entre otras.