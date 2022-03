"Si puedo evitarla, pues la evito y ya", Lorena Herrera revive su enemistad con Ninel Conde

Desde hace varios años Lorena Herrera y Ninel Conde, mantienen una enemistad y no está entre sus prioridades, fumar la pipa de la paz. En una reciente entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, la cantante y actriz sinaloense revivió las rencillas que tiene con "el bombón asesino".

Lorena Herrera fue confirmada como una de las celebridades, que formará parte de la segunda temporada del reality show "La casa de los famosos" de Telemundo, un formato similar al de "Big Brother". Supuestamente, la única condición que puso la cantante de 55 años de edad y originaria de Mazatlán, estado de Sinaloa, México, fue que Ninel Conde no estuviera en el programa.

Ante estos rumores, manifestó en la entrevista antes mencionada: "no es cierto, claro que no, si puedo evitarla, pues la evito y ya", dejando muy en claro que la enemistad con Ninel Conde continúa.

Asimismo, Lorena Herrera externó ser una "mujer muy educada" que siempre saluda a las personas, "y procuro tener una sonrisa para todos los demás, pero pues a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, porque yo no quiero ser falsa".

¿Por qué Lorena Herrera y Ninel Conde no se llevan bien?

Todo comenzó unos años atrás, cuando la sinaloense acusó públicamente a la ex pareja sentimental del cantante José Manuel Figueroa (primogénito del cantautor Joan Sebastian), y ex pareja sentimental del empresario Giovanni Medina, de copiar su estilo, vestuarios y coreografías. También dijo que Ninel no le simpatizaba como actriz.

Anteriormente, Ninel Conde mencionó en una rueda de prensa de la obra de teatro "Las Arpías", no tener intenciones en hacer las paces con Lorena, "yo no puedo tener relación con alguien que me falta al respeto".

Por otra parte, Lorena Herrera dijo ante las cámaras de "Venga la alegría", su nulo interés en abrir una cuenta de OnlyFans, sin embargo, aseguró que si llegará a unirse a esta plataforma, tendría más éxito con unas simples recetas de cocina, a comparación de las fotografías que publica Ninel Conde.

"Mis recetas que yo subo tienen un montón de likes, velas, tienen más likes que las fotos de Ninel. No he comparado porque no tengo OnlyFans, pero ya me dijeron ja ja ja".