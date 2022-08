"Sí salgo, intento divertirme", prometida de Octavio Ocaña responde si tiene NUEVO NOVIO

México.- Quien fuera la prometida del actor Octavio Ocaña, Nerea Godínez, respondió a los cuestionamientos que le han hecho desde la muerte de "Benito Rivers" el pasado mes de octubre de 2021 sobre si ha entablado una nueva relación amorosa.

Fue el 29 de octubre de 2021 cuando Octavio Ocaña, famoso por el personaje al que le dio vida en la serie "Vecinos", perdió la vida tras una polémica persecución policial en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Entrevistada en el programa "Chismorreo", Nerea Godínez dio algunos detalles sobre los avances del caso de la muerte de Octavio Ocaña a poco más de 9 meses del deceso del actor mexicano.

En tanto, al preguntarle sobre su vida sentimental tras haber perdido a su prometido por los rumores que han surgido en las redes sociales y los sitios de noticias del espectáculo, la joven madre dejó en claro que ni siquiera le interesa empezar una nueva relación en estos momentos.

"No para nada, cero, la verdad es que como les encanta a las páginas hacer chismes, pero no, la verdad es que ni siquiera me interesa, o sea yo estoy con mis amigos. Obviamente sí salgo, intento divertirme y todo, pero todo es siempre con mis amigos", mencionó Godínez.

Asimismo, la exprometida de Ocaña reveló que todavía no ha logrado superar el deceso del actor, dejando en claro que pese a que ha pasado casi un año del lamentable suceso no ha podido pasar página.

En tanto, al ser cuestionada sobre si su hijo ha preguntado por Octavio, la joven madre aseguró que en varias ocasiones, tomando en cuenta que en su casa hay muchos recuerdos que dejó el actor.

Nerea, por su parte, relató que una de las cosas que impidió que se desmoronara a través de estos 9 meses de ausencia de Benito Rivers fue el negocio familiar, enfatizando que los empleados no tenían la culpa de los problemas sentimentales y familiares por lo que ella estuviera pasando, de ahí que se concentró en el trabajo.

Te recomendamos leer:

"Mi papito", Aracely Arámbula llora desconsolada al recordar la muerte de su padre

"Descansa en Paz mi adorado", Ana Martín despide a Manuel Ojeda con FOTO inédita

Natália Subtil dice que Sergio Mayer Mori DESATIENDE a su hija y lo demandará

Cabe recordar que a tan solo semanas de la muerte de Octavio Ocaña, misma que hasta el momento no se ha esclarecido, en las redes sociales y en medios de comunicación se difundieron rumores que aseguraban que la prometida del artista ya estaba saliendo con otro hombre.