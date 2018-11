“Si se me sube la fama a la cabeza me matan”

Mazatlán, Sinaloa.- El cantante colombiano Sebastián Yatra pisó por primera vez Mazatlán. Ofreció una rueda de prensa previo al concierto que ofreció en el centro de convenciones de Mazatlán.

A sus 24 años, tiene metas claras, pero sobre todo, una mentalidad fija en no perder el piso y que no se le suba la fama, lo cual, afirma, se lo han inculcado sus padres.

“Si se me sube la fama a la cabeza me mata mi familia. No puedo. Creo que es cosa de principios, de las personas que te rodean día a día. Mis papás son personas muy tranquilas, que son increíbles, que siempre ponen a los demás por encima de ellos. Son personas cariñosas, descomplicadas. Trato de ser como ellos cada vez más, para rodearme con gente que tengan cosas en común, tengo increíbles amigos que me han apoyado y me dan valores. Si uno se rodea bien, pues estaré bien”, dijo Sebastián Yatra a EL DEBATE.

Sebastián Yatra. Foto Sergio Pérez

Agradeció a los medios de comunicación que desde que llegó a México lo han atendido muy bien.

El artista grabará en Culiacán algunos videos de su más reciente colaboración que hizo con la Banda El Recodo, para el disco de los 80 años de la agrupación, con la melodía Consecuencia de mis actos.

Refirió que no descarta poder estar en el escenarios con la “Madre de Todas las Bandas” y hacer una gira juntos.

Recientes nominaciones que ha tenido lo han puesto en el escenario internacional. Esto es gratificante para él. “Muy agradecido por los Premios Tú, por la nominación. Espero poder regresar a los premios, siempre están con los brazos abiertos, nos sentimos contentos de que el público en México nos recibe de la mejor manera, siempre se aprenden las canciones; hay un respeto mutuo.”

Indica que cada vez que viene a México, lo reciben con mucho cariño. “Me trae muchas emociones y poder dar show donde la gentes se toma el tiempo para pagar un boleto y canta las canciones, esto quiere decir que lo que estamos haciendo está dando frutos: compartir música y amor con nuestra gente”.

Sebastián Yatra. Foto Sergio Pérez

Luego que se generó polémica respecto a que el género urbano denigra a la mujer con sus letras, el cantante afirma que su música la hace con mucho respeto y agradece que cantantes como Álex Syntek le reconozcan eso.

“Estuve en los Latin Grammy en homenaje a Maná. En un discurso, donde le doy las gracias a Maná porque aunque estuvieron un momento fuerte del rock, siempre han cuidado mucho las letras de sus canciones. El respeto a las mujeres, a los niños y los adultos debe de ser siempre, solo en la música sino en las acciones.

Luego que tuviera una participación en la película animado Pie Pequeño, agradece que se den ese tipo de oportunidades y no descarta más adelante hacer cine y debutar en la etapa de actor.

A veces no es nada fácil — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) 24 de noviembre de 2018

“Me encantaría hacer cine. Ya le dije a los de Warner Animation Group que me hablaran para lo que se les ocurriera. Ser actor de doblaje no es fácil, que me hayan invitado a mí es una gran responsabilidad, confiar en mí por ser principiante fue muy bonito, ojalá me puedan dar la oportunidad y la patadita de la buena suerte para ser actor, para estar en cine y una serie”, expresó.