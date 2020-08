"Sí soy gay'": así se enteró Juan Osorio de la sexualidad de Emilio, su hijo con Niurka

Juan Osorio reveló en una entrevista como fue el momento en el que su hijo junto a la cantante Niurka Marcos, Emilio Osorio, quien interpretó al personaje de "Aristóteles" en la telenovela "Mi marido tiene familia", le confirmó que era homosexual, algo que no sorprendió al productor mexicano.

Durante una entrevista que dieron Juan Osorio y Emilio Osorio Marcos para el programa de Univisión "Monste y Joe" , que conduce Monteserrat Oliver y Yolanda Andrade, compartieron la historia de cuando el productor enfrentó a su hijo para preguntarle sobre sus preferencias sexuales.

En la entrevista, Emilio mencionó que tiene buena relación con sus padres y que no tiene secretos con ellos, por ello, responde a "toda pregunta que me hacen en la mesa", reiteró el joven actor. "Hay cosas en las que obviamente, a veces, como que está la cosa de yo descubrirlo, y hay cosas que spi les digo 'no me cuentes solamente te lo estoy contando para que sepas que voy a vivir esto'", agregó.

El actor que alcanzó gran fama gracias al personaje "Aristóteles" señaló que no quiso hablar con Juan Osorio ni con Niurka Marcos sobre relaciones íntimas, y que prefirió descubrirlo por sí mismo. "No sabes qué berrinche hice", dijo Juan Osorio riendo. Emilio destacó que con su hermano Kiko sí habló de temas de íntimidad "son experiencias bien bonitas que vivo con la familia, yo las disfruto muchísimo", dijo.

Juan Osorio compartió algo que dijo nunca haber dicho públicamente, que fue que él estaba seguro de que su hijo Emilio era homosexual, luego de verlo en sus primeras actuaciones en "Mi corazón es tuyo", donde señaló que su hijo se comportaba de una manera muy "educadito".

Emilio empezó a trabajar muy pequeño, pero de repente cuando hicimos "Mi corazón es tuyo" con Silvia Navarro, él era como muy...'te acuerdas, hijo"... muy educadito. Y yo estaba en un conflicto tremendo, porque como papá empiezas a visualizar si va a ser de un sexo o del otro. Yo estaba convencido de que iba a ser gay

"Entonces yo decía cómo le hago; y empecé a trabajar mi rollo, luego fui a ver a un psicólogo, que era cuate mio, 'a ver dime, cómo me tengo que acercar con él, yo no quiero que me rechace como papá'", mencionó Juan Osorio, que no encontraba la manera de acercarse a hablar del tema con su hijo.

Emilio en ese tiempo tenía 11 años, cuando Juan Osorio llegó al camerino, donde también se encontraba su coreógrafo, quien no sabía de la sexualidad de su hijo. Como Emilio se encontraba acompañado, Juan Osorio señaló que abrió la puerta del camerino, sacó a Emilio y lo sentó en una silla, donde lo empezó a cuestionar.

Emilio bien serio, chavito. Papá, pues que bueno que vamos a hablar, te voy a decir la verdad. Le dijo '¿Qué, Emilio?', y me dice 'Que sí soy gay'

Tras la revelación de su hijo, Juan Osorio se quedó frío y le respondió "Va, yo te apoyo", en ese momento Emilio lo abrazó y le dijo "Papá, el día que yo tenga alguna duda te lo voy a preguntar a ti, no voy a andar preguntando afuera".

Emilio compartió que, a pesar de su corta edad, él ya sabía que era homosexual: "Pero yo ya sabía, yo ya sabía porque yo empecé mis clases de baile a los 7, 8 años; entonces, toda la vida los coreógrafos de mi madre, la gente con la que baila, son gays. Yo ya traía eso adentro". Agregó que no solo Juan Osorio creía que él era homosexual, sino que también su hermano, tío y su mamá, Niurka Marcos.

No solamente lo creía mi padre. Eso lo creía mi hermano, mi tío, mi primo, mi mamá

Juan Osorio confesó que a partir de enterarse que Emilio es homosexual cambió totalmente su forma de pensar. Actualmente, Emilio tiene 17 años, y su padre lo apoya en su carrera como actor y cantante profesional.

Emilio Osorio Marcos nació el 25 de noviembre de 2002 en la Ciudad de México, es hijo del productor Juan Osorio y la cantante Niurka Marcos. Emilio debutó como actor en 2013 en "Porque el amor manda", donde mostró su talento como cantante y bailarín. Un año después, participó en la novela "Mi corazón es tuyo", en el papel de Sebastián Lascurain, uno de los siete hijos del personaje de Jorge Salinas.

En 2017, se integró al elenco de "Mi marido tiene familia", donde interpretó a Aristóteles Córcega Castañeda, un joven con problemas de autoestima y déficit de atención, personaje con el que se ha dado a conocer por la relación homosexual dentro de la trama. Ha lanzado varios sencillos de su primer álbum de estudio como "Juegos de amor", "Labios de miel", "Viernes otra vez" y "Bronceados de amor".

Aquí puedes ver el video de la entrevista.

