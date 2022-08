"Sí, soy un parásito", Emilio Osorio responde a los audios de Niurka Marcos

México. "Por si acaso, sí, soy un parásito, una ladilla...", dice Emilio Osorio en relación a los audios filtrados recientemente y en donde al parecer su mamá Niurka Marcos así los llama a él y a sus hermanos.

En reciente encuentro con medios de comunicación en CDMX, Emilio contó que no ha escuchado dichos audios que se dieron a conocer en el programa Chisme No Like, pero bromeó contestando que sí, que es un parásito.

En varios portales de noticias se comparte que Osorio tomó con optimismo los cuestionamientos de la prensa respecto a lo que su mamá opina de él y sus hermanos Romina y Kiko.

Foto de Instagram

“Muchas veces le he llegado a decir a mi mamá ‘¿Sabes qué? Te odio’ y, al otro día, nos abrazamos. El hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia, creo que es el hecho de que seamos tan fuertes”, dice Emilio, quien tiene 19 años de edad.

Emilio destacó también que lleva una buena relación con su famosa y polémica mamá Niurk Marcos, incluso recuerda que con su primer sueldo le compró una planta que es algo cara, además la ayuda con los gastos en casa.

Respecto a si ha tomado terapia, como lo confesó que hace su hermana Romina, esto dijo:

“A mí me soportan mi mamá y mi papá, pero, cuando vaya a terapia, les cuento, no me falta mucho”.

Te recomendamos leer:

Emilio ha emprendido una carrera como actor y cantante y recientemente intervino en la serie de televisión El Rey: El hijo del pueblo, donde personificó a Alejandro Fernández, hijo del fallecido Vicente Fernández.