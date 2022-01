Si te gusta el terror no te puedes perder Estamos muertos, la nueva serie de Netflix

México. Si te gusta el terror, entonces no debes dejar de ver la serie de Netflix Estamos muertos; ya está disponible en dicha plataforma de streaming y consta de 12 capítulos.

Estamos muertos reune todos los ingredientes para que los amantes del terror pasen horas "inolvidables". Zombies, sangre y terror verás en la serie que está dando de qué hablar ya en todo el mundo.

En la trama de Estamos muertos se cuenta cómo un virus se propaga en una escuela y un grupo de jóvenes quedan atrapados, por lo que el infectadero es inevitable y sucede lo inimaginable.

Estamos muertos acaba de estrenarse en Netflix y está basada en una historieta digital, mejor conocida como webtoon, creada en Corea del Sur titulada Now at Our school, de Joo Dong-geun.

Foto de Netflix

Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Ji-hu, Lomon, Yoo In-soo y Lim Jae-hyeok son algunos de los protagonistas de Estamos muertos y ya han aparecido en otras producciones coreanas.

No te puedes perder Estamos muertos, la serie de terror que ya está dando de que hablar por su trama y seguramente se colocará como una de las favoritas del género del terror.

Según información en la sinópsis de Estamos muertos, la producción comenzó durante 2020, pero la pandemia de COVID-19 aplazó las grabaciones.