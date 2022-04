¡Sí tendrá “más gasolina” Guadalajara! Daddy Yankee anuncia nueva fecha en Guadalajara

Es gracias a que el pasado 13 de abril los tapatíos y tapatías mostraron su gran gusto por la música del astro del reggaetón Daddy Yankee agotando los boletos para verlo en vivo el próximo 26 de noviembre a las 7 de la noche, siendo las 10 am del mismo día que habían salido a la venta y quedando aproximadamente 100 mil personas en la fila para una entrada.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.