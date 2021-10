"Sí tuve mucho miedo", Leticia Calderón revela qué pasará con sus hijos y propiedades cuando muera

Leticia Calderón, una de las protagonistas de telenovelas más queridas y respetadas de la televisión mexicana, fue hospitalizada hace unos días y sometida a una cirugía para extraerle la vesícula. Su estancia en el nosocomio fue de entrada por salida y en ese tiempo que tuvo a solas, se preguntó que pasará con sus hijos Carlos y Luciano Collado, cuando ella muera.

Recordemos que Luciano y Carlos, son fruto del matrimonio que tuvo Leticia Calderón con Juan Collado, abogado de la élite política mexicana; actualmente permanece en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, enfrentando un proceso penal por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Tras la cirugía que tuvo, la actriz de telenovelas como "Esmeralda", "Por amar sin ley", "Imperio de mentiras" y muchas más, temió por su vida. "En esta ocasión sí tuve mucho miedo", expresó en una entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca.

Esta no es la primera cirugía que ha tenido: "ya me habían operado en otras ocasiones, de otras cosas hace muchos años y no había sentido miedo, no estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de que, si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos?".

Ante esto Lety Calderón tuvo una charla con sus hijos, donde les dejó muy en claro que pasará cuando ella ya no esté.

Yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos, nadie más.

Aunque por ley al morir Leticia Calderón sería el padre biológico quien debería hacerse cargo de sus hijos, por la situación que atraviesa el abogado Juan Collado, no sería posible en este caso.

Leticia Calderón le explicó a su hijo Carlos Collado de 15 años de edad, cómo deberán ser repartidos todos sus bienes.

"Carlos sabe perfectamente lo que tengo, para quién es, qué tiene que hacer hasta con el último lápiz de esta casa, con mis propiedades que tengo, una casa en Cuernavaca que tengo, que me hice de ella hace muchos años, le acabo de comprar un departamento a Luciano que de hecho lo liquidé, para ya poder tener las escrituras".

También habló con su mamá y hermanos sobre tema, "los doctores me decían que tenía que ser actriz, muy dramática, pero sí esta vez sí me dio un poquito de miedo la verdad".

