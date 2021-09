"Si un millón de veces", Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, anuncia su compromiso con Fernando Tena

Paulina Peña compartió en su cuenta de Instagram una feliz noticia: ¡su compromiso con Fernando Tena! La primogénita del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió una serie de fotografías del momento cuando recibió el anillo de compromiso, cuando estaba de paseo en un parque de Nueva York (Estados Unidos).

"Si un millón de veces y para siempre", te amo", expresó Paulina Peña, ex hijastra de la actriz de telenovelas Angélica Rivera.

¿Quién es el futuro esposo de Paulina Peña? Fernando Tena tiene 30 años de edad y es egresado de la Universidad Iberoamericana; en los últimos años se ha dedicado al igual que su familia al futbol, pero detrás de las canchas. Es hijo de Luis Fernando Tena Garduño, quien fuera entrenador interino de la Selección Mexicana.

Comenzaron su noviazgo en marzo de 2015, sin embargo, un año después lo hicieron público; tras anunciar su compromiso, Paulina Peña recibió muchas felicitaciones de parte de sus familiares, amistades y seguidores en redes sociales. "Te amo, te deseo lo mejor para esta nueva etapa de tu vida", manifestó su hermano Alejandro Peña Pretelini en las stories de su cuenta en Instagram. "Bienvenido a la familia hermano", le escribió a su cuñado Fernando Tena.

Fernando Tena y Paulina Peña se comprometieron tras 6 años de noviazgo. Foto: Instagram @paaulinapepretelini

Por su parte Nicole Peña publicó un video junto a sus hermanos Paulina y Alejandro, con este mensaje: "que se casa".

Las imágenes del momento cuando Paulina Peña recibió el anillo de compromiso, estuvieron a cargo del fotógrafo profesional Arken Avan, amigo cercano de la pareja. De acuerdo a una publicación en su perfil de Instagram, fue la semana pasada cuando Fernando le pidió ser su esposa.

"Ella dijo que sí, felicitaciones Paulina Peña y Fernando Tena. Hace aproximadamente una semana tuve el honor de capturar este momento especial para esta pareja, que conozco desde hace aproximadamente cuatro años y cada vez que les tomo fotos, su amor es algo especial, me encanta la reacción genuina de Paulina cuando Fernando hizo la pregunta. Revisa las fotos para ver el video detrás de escena de cómo me escondía detrás de los árboles. PD Ella es hija del ex presidente mexicano, no le digas a nadie".

