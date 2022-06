"Si yo pudiera decidir, te saco", Lolita Cortés no tuvo piedad al criticar a Rubí en La Academia

"Me da gusto que te hayan expuesto (los maestros), echaste a perder lo que pudo ser la mejor noche de tu vida, porque ya no creo que puedas dar más, gracias".

Tú no tienes ahorita el derecho de decidir, no tienes la experiencia, tienes un gran maestro vocal y tú decides... si yo pudiera decidir y tuviera la oportunidad, solo por eso, te saco, porque si tuvieran una semana militar, señor director, esto es una falta inmensa a la autoridad.

Por su parte, Lolita Cortés dijo que Rubí Ibarra no tenía el derecho, en estos momentos, de decidir y hacer cambios de último momento. Asimismo, dejó muy en claro que si de ella dependiera, la sacaría de La Academia .

Rubí manifestó que, de último momento, decidió que quería bailar, dejando de lado los arreglos vocales en los cuales habían estado trabajando . "No podemos hacer eso", externó el director de la nueva generación de La Academia .

Ante esto, Alexander Acha, regaño a Rubí, debido a que en el concierto presentó algo diferente a lo que habían estado trabajando durante la semana . "Rubí, ¿qué pasó?, trabajamos muy padre esta semana y sacamos una voz de pecho bien interesante y te diste cuenta. ¿Me puedes decir por qué no respetaste el arreglo vocal que hicimos? Hicimos un arreglo vocal muy bonito".

Al momento de recibir su crítica, Lolita Cortés le preguntó al personal docente de la decimotercera generación de La Academia , cuál era el registro vocal de Rubí, pues la alumna no había alcanzado ni las notas altas ni las bajas.

La llamada "juez de hierro", Lolita Cortés , insistió en que Rubí Ibarra , la quinceañera viral de San Luis Potosí , no debe estar en la nueva generación de La Academia . En el concierto que se llevó a cabo ayer domingo, la joven de 20 años de edad, no solo recibió una fuerte crítica de parte de Dolores Vanessa Cortés Jiménez, sino también recibió un regaño del director Alexander Acha .

