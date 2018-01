¡Sí...! ¡Es "La Chica Dorada" sin gota de maquillaje!

Paulina Rubio decidió iniciar el Año Nuevo con una foto mostrando su rostro sin maquillaje, en una publicación a través de su Instagram.

"La Chica Dorada" compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que aparece sin gota de maquillaje. Sus seguidores expresaron su admiración. Para muchos, Pau se ve muy bien sin tanta producción.

En los recientes días se han avivado los rumores sobre una supuesta crisis en su relación con Gerardo Bazúa. Según Univisión, la pareja no pasó las fiestas decembrinas juntos. Paulina y Bazúa tienen cinco años de relación.

Great year!! #2017bestnine Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el Dic 31, 2017 at 12:55 PST

Paulina, de 46 años de edad, lleva prácticamente varios meses alejada de los escenarios, pero eso no ha sido impedimento para que se mantenga activa en redes sociales.

La cantante hace pocos meses hizo una pequeña actuación con el 90’ Pop Tour, donde deleito a cientos de fanáticos de la época durante su presentación en Mérida, Yucatán.

La vez que Jerry acusó a Paulina de ser una mariguana.

A principios de 2017 se originó uno de los escándalos más sonados en redes sociales y programas de espectáculos en México y Estados Unidos. Fue protagonizado por el cantante sinaloense Jerry Bazúa, pareja de Paulina Rubio.

En distintos medios se reportó que Bazúa viajó a Miami para tratar de "limar asperezas" con Paulina, debido a una serie de problemas que tuvieron, sin embargo, ella no lo recibió en su residencia y lo único que hizo fue azotarle la puerta en la cara.

Trascendió que la cantante de temas como "Mío" y "Amor de mujer" le dejó en claro a Bazúa que no quería saber nada de él y hasta le pidió que buscara a su abogado, para que firmara el convenio que le dejó con él.

Jerry Bazúa y Paulina Rubio. Foto: Twitter

Bazúa reaccionaría molesto por la advertencia, y le haría saber a Paulina que si no cambiaba su actitud con él, le revelaría a la prensa varios detalles de su persona, entre ellos que tiene una gran adicción a la mariguana, además de que no es una buena madre.

Paulina le contestaría que si se atrevía, ella lo denunciaría por depravado.

#Graciaspaupowers ������������ Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el Nov 21, 2017 at 11:07 PST

Paulina Rubio, protagonista de la boda de su hermano...

Enrique Rubio y María Escrivá de Balaguer, contrajeron este sábado en una iglesia del centro de Madrid, España.

Él, abogado afincado en Miami. Ella, miembro del departamento de marketing de la revista Forbes en México.

El hermano de Paulina Rubio y la sobrina del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, se conocieron hace dos años en Ciudad de México en una comida organizada por unos amigos comunes.

En Miami se instalarán tras su enlace en la capital española. La boda suele celebrarse en tierra de la novia, y esta pareja ha respetado la tradición y se ha trasladado a Madrid para darse el sí quiero.

En pleno mes de diciembre, la novia ha llevado un vestido de manga larga y una capa con capucha que le ha resguardado del frío. Un sencillo recogido con una trenza que simulaba una diadema y un bonito ramo han completado el estilismo de su gran día. El novio, con chaqué azul y una corbata verde. Ambos, una enorme sonrisa dado el acontecimiento.

Un acontecimiento en el que, sin embargo, la hermana del novio, Paulina Rubio, se ha convertido en la protagonista de una celebración, en principio, discreta dado el carácter de la pareja.

����❤ Una publicación compartida de Paulina Rubio (@paurubio) el 16 de Dic de 2017 a la(s) 11:55 PST

La cantante, de azul como su hermano, lució una melena y un tocado con redecilla. Y presumido de madre, la diva mexicana Susana Dosamantes, que ha ejercido de madrina del enlace y rendido homenaje a nuestro país con una mantilla de color negro.

Lo que más llamó la atención fue que el vestido azul que lució la cantante, no mostraba ni rastro de embarazo.

El rumor de que Pau, junto con Gerardo Bazúa, se convertiría en mamá nuevamente surgió hace meses, e incluso en agosto su gran amigo Fernando Allende confirmaba la noticia:

“La vi muy hermosa, tú sabes que las damas cuando están embarazadas, hay algo en la hormonas que se les alborota bonito, se ponen rosaditas y chapeadas y su piel está hermosa. Yo la vi muy bonita”, explicó en ese entonces el cantante en una entrevista para Sale el sol de Imagen Televisión.

Los meses han pasado y la actual figura que mostró La Chica Dorada durante la boda de Enrique es una prueba tangible de que la noticia del embarazo nunca fue real.

Mishelle se quita la ropa para enseñar que no está gorda.

Mishelle, participante de "Enamorándonos", es quien ocupa ahora el candelero a través de redes sociales. Se cansó del bullying porque la llamaron "gorda" , y se le ocurrió una manera de callarle la boca a todas aquellas personas que le levantaron el "falso".

Una publicación compartida de Shell rood (@mishersy) el Ene 1, 2018 at 11:19 PST

¡Mishelle no es una mujer "gorda"! Algunos cibernautas la llamaron así, y ella decidió no quedarse con los brazos cruzados y resonde con un video que dejó a muchos con la boca abierta.

¡ZAZ! ¡Los amorosos tienen que sentenciar a sus compañeros! Checa quiénes tuvieron más votos.#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/WD9EkWtNHO — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

Mishelle compartió una grabación donde se desnudó frente a la cámara para mostrar que es todo lo contrario a lo que muchos piensan.

¡A la bebeshita últimamente le gustan los bebeshitos y le dijo que sí a Sebastián! ¿Se quedarán juntos?#EnamorándonosLaPurga ❤ pic.twitter.com/kT8nNFxLft — EnamorandonosTV (@EnamorandonosTV) 3 de enero de 2018

La joven apareció con un minishort y una chamarra, pero conforme iba explicando que no es gorda como algunos piensan, incluida Serrath, terminó enseñando de más y el video fue censurado, aunque poco después recuperaron la grabación y se viralizó en las redes.

No creerás qué integrante de "Enamorándonos" hará serie...

El sueño del cazafantasmas más famoso de México Carlos Trejo se hizo realidad ya que prepara un proyecto el cual será lanzado a través de la plataforma de Netflix.

El rodaje comenzará el año que viene y será titulado como "Cañitas" historia verídica que lanzó a la fama experto en lo paranormal, por si fuera poco, lo que más llamo la atención es que una ex concursante del programa "Enamorándonos" será la protagonista.

Mishelle Meyer/Enamorándonos

Muchos podrán pensar que la próxima actriz podría ser Damaris o la "Bebeshita", pero será Mishelle Meyer la elegida para realizar dicha serie, además fue una de las participantes más queridas y lindas de la emisión.

La serie será grabada en la famosa "Casa cañitas" ubicada en la colonia Popotla, en Ciudad de México".

Cabe mencionar que contara con seis temporadas la cual cada una constara de 20 capítulos.

LA HISTORIA DE "CAÑITAS" .

La noche de mayo de 1982, el padre Tomás recibió una llamada inesperada y es que un joven le imploraba que se dirigiera a su casa ubicada en la calle Cañitas 51 en el barrio Popotla, según Carlos Trejo, algo fuera de este mundo se apodero de la casa, según el joven todo comenzó cuando el chico jugo a la Ouija, a partir de ese momento empezó la pesadilla para el angustiado joven.

PLEITO DE CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame en contra de Carlos Trejo, quien nombró "Alfredo" y "Adame" a dos de sus perros, lo que indignó al actor, quien calificó al llamado "Cazafantasmas" de "corriente", éste no se quedó callado y ya emitió su opinión sobre el actor. "¿Qué te puedo decir de un analfabeta que no tiene la menor idea de lo que es una raza canina?".

En entrevista telefónica para el espacio de Shanik en Fórmula, Trejo se refirió a Adame como un hombre sin amor a su familia. "¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene respeto ni a su propia familia? Es un tipo que agrede o que ofende a su propia esposa y a sus propios hijos y que se anda peleando con todo mundo, yo creo que es un enfermito que no tiene la capacidad de saber qué tipo de raza es un perro".



En relación con las acusaciones de Adame, al señalarlo como narcomenudista y que no es nadie desde que el actor lo sacó del programa que conducía, "Viva la mañana", afirmó: "A mí no me ha sacado nadie, yo sigo trabajando, sigo produciendo, sigo haciendo cosas, ahora estoy produciendo tres programas de radio, estoy viendo lo de la serie de ‘Cañitas', estoy produciendo a un grupo de rock; además, soy totalmente enemigo de drogas, de gente de cuello blanco."

¿Y por qué llama a sus perros con el nombre y apellido de Alfredo Adame? Trejo explicó: "Porque es un forma de demostrarle cariñitos a mis perros, se les puso un nombre y ya. Es una forma de demostrar que por ahí sigue un perro ladrando."

Con información La Verdad.

Sylvester Stallone da la cara por demanda de abuso sexual.

El veterano actor y productor cinematográfico Sylvester Stallone, fue acusado el pasado mes de noviembre de abuso sexual por una mujer que asegura que cuando ella tenía 16 años de edad, el actor la intimidó para tener relaciones sexuales en una habitación de hotel en 1986.

Foto: AP

La supuesta víctima aseguró que Sylvester Stallone la "intimidó" para tener sexo con él y con su guardaespaldas Michael De Luca en el antiguo hotel Hilton, donde el actor se alojaba mientras rodaba la producción Yo, el halcón.

Tras conocerse la denuncia, la estrella de Hollywood tomó cartas en el asunto y pidió a las autoridades que abran una investigación sobre la mujer por falso testimonio.

"Eso nunca sucedió. Es mentira", aseguró el actor en declaraciones a Radar Online.

"Una cosa es atacarme a mí y otra ir contra inocentes", aseguró Stallone en referencia a su esposa Flavin y a sus tres hijas,.

"Tendrán que cargar con el peso de una mentira el resto de sus vidas. Es cruel. No tienes por qué inventarte cosas".

De acuerdo con el informe policial, Sylvester Stallone, de entonces unos 40 años de edad, y su guardaespaldas, de 27, la obligaron a practicarles sexo oral y luego la violaron.

Las autoridades confirman que la supuesta víctima no presentó cargos en aquel entonces, pues se sentía “asustada, humillada y avergonzada”.

Exacadémico y la terrible "verdad" que hace de una televisora.

Álvaro Bautista, quien fuera integrante del reality show La Academia, estaría destapando un escándalo a nivel nacional respecto a la empresa Tv Azteca.

A través de sus rede sociales cuenta que existe corrupción en la forma de designar papeles para producciones de Tv Azteca.



Álvaro, quien participó en La Academia en su edición de 2010, reveló que entre los directores de casting de la televisora del Ajusco, existe un "negocio redondo", ya que le piden casi la mitad del sueldo a los actores para poderles otorgar papeles en producciones de la cadena televisiva.



"En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto. Señores. hay talento, solo falta apoyarlo, no chingarlo", expresa en su Twitter. En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto.

Señores hay talento solo Falta apoyarlo, no chingarlo.#palabradeDios — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 14 de noviembre de 2017

Respecto a lo señalado, Bautista dio algunas declaraciones al periódico Basta, y reveló que tuvo una mala experiencia en la televisora.

"Descubrí que algunas personas de casting de Azteca hacen negocio redondo… Me pasó que un día le escribí al señor Salinas que no tenía trabajo y me contactó con Fides Velazco; de ahí me mandaron al equipo de casting y pues descubrí que no me daban llamados porque no era de su gente." Álvaro Bautista. Foto: Twitter

Tal situación hizo a Bautista ponerse muy triste y sentirse desilucionado.

" Resulta que ellos te cobran por darte papeles. De esa manera operan; digamos que hacen negocio redondo y tuve amigos que me dijeron que les cobraron hasta el 50% por darles un papel".





De la misma manera, señaló que este tipo de abusos no lleven a verdaderos artistas a la fama y se dice partidario de las comisiones, pero no un cobro excesivo a los artistas que van comenzando con su carrera.

Bautista lamenta que estos abusos frenen la carrera de actores nuevos en la empresa del Ajusco.

“Entiendo que hay tiempos difíciles y que existan comisiones, pero que tú les pagues para salir en proyectos, no es correcto; o sea, que no chinguen, porque esa mafia abusa de los que no tenemos mánager y que hasta cierto punto somos nuevos en la actuación”. Que rolotototota del Sr @DiegoVerdaguer #Quiendelosdossera #master pic.twitter.com/ixIiQxNavx — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017

Más vale siempre ir por el camino más largo resguardando tu integridad y reputación, en la vida y más en esta carrera te toparas con buitres que sin importarles absolutamente nada trataran de devorarte siempre para su beneficio.

a veces el talento no es suficiente pero Llegarás. — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017