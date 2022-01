Sia confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida por el fracaso de uno de sus proyectos

Estados Unidos.- Durante una entrevista con The New York Times, la cantante y compositora australiana Sia confesó que estuvo a punto de quitarse la vida debido al fuerte fracaso que tuvo Music, uno de sus más recientes proyectos, pues tuvo fuertes críticas de parte del público y no tuvo el apoyo que creía que tendría.

La estrella de 46 años de edad atravesó por difíciles momentos en su vida que la hicieron pensar en el suicidio y terminar en rehabilitación. Desde aquel fiasco que sufrió, Sia no ha vuelto a anunciar ningún proyecto musical y eso mantiene preocupados a sus seguidores.

Music fue una película de Sia estrenada en el mes de febrero del año pasado, esta cuenta la historia de una mujer con un pasado trágico que está encontrando su camino en el mundo cuando recibe la noticia de que se convertirá en la tutora de su media hermana de nombre Music, una joven con autismo.

El filme explora temas como el descubrimiento de personal y las complicaciones y fortunas de encontrar e integrar una familia. Music estuvo escrita, dirigida y producida por Sia protagonizada por Kate Hudson, Maddie Ziegler y Leslie Odom Jr.

A pesar de lo buena que era la historia en la película, hubo fuertes críticas de parte del público debido a la contratación de una actriz neurotípica para dar a vida a una persona con autismo. Internautas se fueron en contra de la cantante debido a que no buscó a una persona con el padecimiento para cumplir con la representación del personaje, además, obtuvo pésimas reseñas y calificaciones, esto en los medios más importantes y especializados en el tema.

Eso fue lo que orilló a Sia a querer quitarse la vida y recaer en rehabilitación. "Tenía tendencias suicidas y recaí y fui a rehabilitación", compartió la cantante. Pero gracias a su amiga Kathy Griffin logró salir adelante y asegura que fue ella quien le salvó la vida y la ayudó a mejorar su imagen.

Desde hace algún tiempo la cantante australiana se ha mantenido con un perfil bajo en redes sociales y frente a los medios de comunicación. Sin embargo, poco a poco ha comenzado a trabajar planeando regresar, pero sin dar más detalles al respecto.

Leer más: Lourdes Munguía hecha un biscocho al modelar con bañador rosa