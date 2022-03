"Siempre defenderé a mi familia": Esto dijo Will Smith tras pegarle a Chris Rock en los Oscar 2022

Will Smith no tomó bien que se burlaran de su esposa por lo que molestó se subió al escenario y le dio un golpe a Chris Rock con la palma abierta.

De acuerdo con el video difundido en Facebook de Memo Aponte Mille , el actor Will Smith mencionó que el honor de su esposa valía mucho más que recibir la nominación de los Oscar. "Richard Williams fue un feroz defensor d e su familia", mencionó Will Smith al comenzar su discurso de aceptación.

Will Smith dijo que se sintió como el protector de muchos , incluido de su esposa Jada Pinkett Smith, después de que Chris Rock hiciera una broma por su apariencia que no le cayó bien.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el