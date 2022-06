México.- Aunque Raúl Velasco ha sido catalogado como el villano más grande de la televisión mexicana, y uno de los conductores más polémicos, el presentador también fue pieza clave para la carrera de un gran número de celebridades, como Lyn May, quien, sin su ayuda, probablemente no hubiera podido brillar.

El controversial conductor fue un parte aguas en la carrera artística de Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May, pues fue quien le dio un gran reconocimiento dentro del mundo del espectáculo.

La conocida vedette mexicana de ascendencia asiática comenzó a trabajar como bailarina en "El Zorro", uno de los centros nocturnos más importantes de Acapulco en la década de los 60, en donde comenzó a codearse con grandes personalidades del gremio.

Luego de una década trabajando en el recinto, fue a principios de los años 70 cuando fue descubierta por Raúl Velasco, quien de inmediato se acercó a ella y la contrató para formar parte del equipo de bailarinas de su emblemático "Siempre en domingo", convirtiéndose, de inmediato, en una de las vedettes más famosas y reconocidas de todo México.

Siempre en domingo: Así fue como Raúl Velasco le cambió la vida a Lyn May

Al respecto, Lyn May recordó hace algunos meses: "Yo empecé bailando 'A go go' con una minifalda, ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Raúl Velasco, era un programa muy conocido que decía 'Aun hay más', con Raúl Velasco estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera con Raúl Velasco".

Tras su trabajo en "Siempre en domingo", de Raúl Velasco, Lyn May se convirtió en una de las artistas más aclamadas dentro del mundo del entretenimiento, hasta ahora, se mantiene vigente en el círculo y generando todo tipo de reacciones y comentarios.

