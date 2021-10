"Siempre en mis oraciones", Alejandro Fernández envía amor a sus padres Vicente Fernández y Doña Cuquita

En el último parte médico de Don Vicente Fernández , se informó que continúa estable, con períodos despierto durante el día. Continúa con su rehabilitación pulmonar y progresión en retiro de ventilación, su esfuerzo respiratorio continúa débil, por lo cual requiere soporte: "de continuar su estado de estabilidad y no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en habitación".

"Siempre en mis pensamientos y mis oraciones, échale ganas jefe, todos te extrañamos, no sabes que gusto me dio ver esta foto, Vicente Fernández te amo y mucho ánimo, vas muy bien".

Este no es el primer mensaje que el papá de la también cantante Camila Fernández, publica en sus redes sociales tras la hospitalización de progenitor. Anteriormente compartió una fotografía recordando el día cuando Vicente Fernández, recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

El hijo de Vicente Fernández lleva a cabo su gira "Hecho en México" y este fin de semana se presentó en The Forum, recinto deportivo ubicado en Inglewood, ciudad perteneciente al condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos .

