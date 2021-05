Gracias a su talento, su manera de enfrentar cada meta y sueño que se lo propone, el actor Gabriel Rodríguez, originario de Andalucía, Sevilla, España, se encuentra estrenando la película Zamorana, todo por su hija, bajo el director de cine Martí Guarch.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el actor relata que el filme cuenta la historia de Alba (interpretada por Clara Maideu, 12 años) hija de Zamorana, la mejor peluquera de Madrid, Zamorana (Marta Valverde) se encarga de los cortes y del estilismo de todas las celebridades españolas. La película se presenta en Madrid en los Cines Embajadores el jueves 27 de mayo. Podrá verse en festivales y plataformas próximamente.

¿Cuáles han sido los aprendizajes que te ha dejado esta pandemia?

"Esta pandemia me ha ayudado a vivir el momento, no penar en el futuro, vivir como si no hubiese un mañana, disfrutar de mi gente. Me tuve que ir de Madrid a casa de mis padres después de estar viviendo cinco años independiente, pero intento sacar lo positivo, porque digo “si la vida me ha devuelto otra vez a mi casa, a mis padres, hay que disfrutarlos”, de mi abuela, que tiene 100 años, de mis amigos y eso es lo que saco positivo a esta pandemia".

¿Estrenas una nueva película Zamorana, todo por su hija?

"Sí. Acabo de grabar la película en España. Mi papel es un reportero de televisión. Este proyecto llega todo por Instagram con el productor. Él quería trabajar conmigo, y pues mi papel es de mí mismo, Gabriel Rodríguez, siempre he dicho que soy actor sin guion. La película cuenta con escenas musicales, con canciones de Kuki M., como Niña mala, Cenicientas y Una mentira, que dan un ritmo festivo, colorista y sexi a la película llena de moda y estilo. Un filme hecho para despejar de traumas, divertir y enseñar que los sueños pueden cumplirse".

“Siempre he dicho que hay que vivir el momento”: Gabriel Rodríguez, actor de ‘Zamorana, todo por su hija’. Foto: Cortesía

Además de estrenar la película, ¿qué viene para tu carrera próximamente?

"Voy a hacer una serie de TV sobre el bullying con el director Martí Guarch, el mismo director de esta película, también estoy en el proyecto, que ya está presentado en Televisa esperando luz verde. Se llama Canta México y estoy esperando ser parte, si Dios me da licencia, ahí estaremos en una nueva etapa como conductor. El director se llama Alan de León".

¿Qué es lo que te gusta de México?

"Lo que yo valoro mucho de los latinos, sobre todo de los mexicanos, es que tienen una hospitalidad ante todos. Sin conocernos, nos abrazan, nos abren su corazón. En México yo me siento muy querido y arropado. Es sorprendente como nos reciben".