"Siempre he sido sexy", Wendolee Ayala ante hate por posar en lencería; comparte mensaje Body Positive

La cantante Wendolee Ayala, originaria de Torreón, estado de Coahuila, México, a través de redes sociales recibió mucho hate, por una sesión fotográfica que realizó posando en lencería, para una conocida revista de espectáculos. La participante de la primera generación de La Academia, habló sobre estas críticas y mandó un poderoso mensaje Body Positive.

En un video compartido en su canal de YouTube Gordibuenas Fit Club, la también actriz manifestó que hacer este tipo de fotografías la pone un poco nerviosa, no tanto porque no le guste enseñar su cuerpo, sino por los comentarios de mucha gente a los que ha tenido que enfrentarse durante mucho tiempo. Tal y como lo imaginó, esas fotos para la revista TVNotas provocaron muchos comentarios negativos.

En la entrevista de la revista se enfocaron mucho en que Wendolee Ayala, había bajado 15 kilos tras su participación en el reality show "Soy famoso ¡Sácame de aquí!", de TV Azteca, el cual se grabó en República Dominicana. De acuerdo con la publicación, la cantante se sentía más sensual que nunca, tras haber perdido peso.

Wendolee dejó muy en claro que siempre se ha sentido sexy, aunque llegara a pesar 110 kilos. "Una se puede sentir sexy, la sensualidad es más de mentalidad y de actitud que de kilos, a lo que yo me refería en la entrevista, de que yo me sentía mejor, no solamente me quité 15 kilos, sino que me liberé de muchas cosas dentro de la jungla que traía cargando, esos 15 kilos no solamente fueron de cuerpo, de cachete, de panza, no, sino que fueron del alma, me pude quitar de encima y por eso me siento mucho mejor".

La cantante del Regional Mexicano, mencionó que muchas personas se "escandalizaron" al ver sus fotografías en lencería, comentando el por qué una persona con sobrepeso y con un cuerpo imperfecto, salía en las revistas. Asimismo, sus detractores dijeron que como había bajado de eso, ahora se estaba "encuerando". Wendolee señaló que desde hace mucho se ha "encuerado", no solo hoy en día tras perder 15 kilos.

No por adelgazar es que me siento más sexy, siempre he sido sexy.

Wendolee Ayala externó que sacar este tipo de fotografías y utilizar su cuerpo para generar polémica, eso es algo que siempre ha hecho desde hace mucho tiempo, desde que forma parte del movimiento Body Positive.

"He hecho miles de campañas, videos, que yo sé que van a tener una repercusión en la gente que tira hate, precisamente para dar un mensaje, hacer voltear a alguien y ya cuando tengas su atención, poder decir algo, eso es lo que yo he hecho a través de mi historia con Gordibuenas Fit Club, estoy acostumbrada a que se me ataque".

Dicho esto, exhortó a todas las gordibuenas, a que si quieren hacer este tipo de fotografías lindas y sexys, lo hagan y enfrenten la crítica con la mejor actitud, además de que tendrán una liberación de todas esas limitaciones que ellas mismas se ponen.

"Se los prometo, el día que ustedes se atrevan a ponerse ese vestido que se quieran poner o hacerse esas fotografías que ustedes quieran hacer, no va a pasar absolutamente nada, le tienen miedo a la crítica, las van a criticar aunque salgan con ropa o sin ropa, no te quedes con las ganas, mi gordibuena, no te quedes con las ganas, no por miedo a las críticas dejes de hacer cosas que quieres hacer, la vida se pasa bien rápido, con el cuerpo que se levantaron hoy, disfruten la vida".

Al final de su video, con esa gran actitud y humor que la caracteriza, Wendolee envió un mensaje a sus haters. "Más vale ser una gordibuena, que aunque la critiquen, salga con lonjas en las revistas, a ser una hater que se la pasa escondida porque no es perfecta y que nunca será vista".