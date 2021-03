"Siempre he sido un 'pen'...para ligar": Pedro Sola; y confiesa cuántos novios ha tenido en su vida

México. Pedro Sola, quien es uno de los conductores en el programa de espectáculos Ventaneando, con Pati Chapoy, comparte en entrevista con el programa #HistoriasEnjotadas, en YouTube, que aunque no lleva la cuenta, sí ha tenido varios novios en su vida.

Pedro Sola, llamado cariñosamente en redes sociales "Pedrito" y también "El tío Pedrito", no tienen problema para hablar de su vida privada y de igual forma comparte que desde su juventud se ha enamorado de varios de sus amigos.

¡Siempre he sido un 'pen...' para ligar!, señala, sin embargo, ha tenido varias parejas sentimentales a lo largo de su vida, dice en la misma entrevista, y de ello habla a su estilo y muy desenfadado.

Leer más: Juan José "N" , "El cirujano de las Estrellas", ya está en la cárcel y es investigado por varios delitos

Sola, quien es Economista, evoca al primer novio que tuvo en la universidad, pero no le fue muy bien con él, puesto que lo trató mal, y también refiere que se vio en la necesidad de ir al psiquiatra porque siempre le pasaba que se enamoraba de sus amigos y de compañeros de la escuela, cosa que le preocupaba y pensaba que estaba mal.

Duramos como 17 años de novios y puedo decir que yo siempre he sido como muy estricto en cuanto a fidelidad, siempre me he cuidado, sobre todo de las enfermedades porque siempre han estado a la orden del día", señala.