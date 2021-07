Siempre he sostenido mi inocencia: La primera declaración de Bill Cosby al salir de la cárcel

Estados Unidos.- Bill Cosby, fue liberado luego de que la Corte Suprema de Pensilvania anulara la condena por agresión sexual tras cumplir dos años en prisión, por lo que tras su liberación publicó su primer mensaje en Twitter.

Nunca he cambiado mi postura, ni mi historia. Siempre he sostenido mi inocencia. Gracias a todos mis fans, seguidores y amigos que me apoyaron en esta terrible experiencia. Un agradecimiento especial a la Corte Suprema de Pensilvania por defender el Estado de derecho, tuiteó el cómico.