¡Siempre no! Andrés García confirma que NO demandará a Anabel Hernández

México.- Gran escándalo rodeó el lanzamiento del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, por involucrar al narcotráfico y los famosos. Fue Andrés García uno de los que había decidido proceder de manera legal hasta ahora.

El galán del cine y la televisión, de ahora 80 años de edad, se retracta de demandar a la periodista luego de que lo mencionara en su libro y lo relacionara con el mundo del narco, esto debido a que la información que tenía era imprecisa y ahora no procederá de manera legal.

En un principio el actor acusó que en el libro se había escrito que él había recibido dinero de parte del crimen organizado, aunque aceptó que no había consultado la obra para confirmarlo, así que al informarse de la manera adecuada entendió que en realidad había un malentendido.

Durante una entrevista telefónica con el programa De Primera Mano, Andrés García externó que no leyó el polémico libro, sin embargo, le enseñaron algunas líneas, pero luego de que ella hablara al respecto, entendió que no había sido lo que le habían hecho llegar.

"En realidad no lo leí. Me enseñaron unas líneas extrañas y luego ella dio una explicación en un programa de televisión; no había dicho nada del dinero de los narcos... y enseñó según ella el libro donde ella hablaba de que yo tenía amigos que eran capos, lo cual es cierto. Han sido amigos míos desde hace 40 años algunos", compartió Andrés en entrevista.

Entonces, el actor mexicano no procederá legalmente en contra de la periodista Anabel Hernández, ya que en su libro realmente no se menciona que él y algunos famosos capos de México hayan sido socios y tampoco se pondrá a investigar al respecto, pues "tampoco es pa' tanto".

El actor Andrés García finalmente compartió que él ya está cansado de que se pongan a hablar de él, que es una cosa y que es otra, así que el tema quedará cerrado. Sobre si ofrecerá una disculpa pública a Anabel Hernández aseveró que: "No hay por qué".

