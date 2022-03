"Siempre serás nuestro Benito", la despedida a Octavio Ocaña en "Vecinos", que hizo llorar a fans

"No vamos a ser los mismos sin ti, pero ahora eres un ángel, nuestro ángel", fueron las palabras del actor y comediante Lalo España. Al final de esta escena, en homenaje a Octavio, todos los "Vecinos" miran hacia el cielo y exclaman: "¡Vuela alto Benito! ¡Vuela alto!".

"Yo también te amo, no te lo pude decir la última vez, pero, te amo mi amor", manifestó entre lágrimas Ana Bertha Espín. Por su parte, César Bono dijo que sabía que su "hijo" no quería ser actor, ni disfrazarse, ni mucho menos leer sus guiones. "Yo solo quería que fueras un gran actor como tu padre, mírate ahora hijo, eres una gran estrella".

Este fin de semana se estrenó la temporada 12 de la serie de televisión "Vecinos" , donde hubo muchas risas y lágrimas. Para los televidentes fue inevitable llorar o quedarse con un nudo en la garganta, ante el homenaje que el elenco llevó a cabo en memoria de Octavio Ocaña , quien interpretaba el personaje de "Benito Rivers" , el niño que no quería ser actor.

Francisco Inzunza

