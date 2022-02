"Siempre tú", Nerea Gómez muestra su dolor por Octavio Ocaña con emotivo VIDEO

México. Nerea, quien era novia del actor fallecido Octavio Ocaña, famoso por su personaje de Benito en la serie de televisión Vecinos, sigue recordándolo aún después de su muerte.

Nerea comparte en Instagram un emotivo video con motivo del Día de San Valentín y lo titula "Siempre tú", y a través de unas líneas que le escribe muestra también el dolor que no se le va, tras haberlo perdido físicamente.

"Qu Dios te siga llenando de mucha fuerza, el amor y el recuerdo de Tavo siempre estarán en tu corazón", escribe a Nerea la persona que le manda el video que recopila imágenes especiales entre ella y Octavio.

Nerea, por su parte, agradece a la persona que le mandó dicho video: "Me llegó hasta lo más profundo del alma �� Gracias por tantos hermosos detalles que me hacen día con día, son pieza esencial del motor que me mueve día con día, los quiero mucho, gracias por apoyarme y alentarme a seguir adelante. Siempre tú, siempre nosotros...".

Inmediatamente los fans de Nerea en Instagram le escriben palabras de aliento y siguen demostrándole su cariño al actor fallecido en octubre de 2021.

"Que lindo video", "Te queremos mucho y si es necesario hacer algo para que estés bien, con gusto lo hacemos", "Somos unas ocañitas de corazón", "Siempre contarás con nosotras".

Nerea Godinez, quien era novia de Octavio Ocaña al día de su muerte, contínuamente lo recuerda con imágenes y videos en sus redes sociales, además se ha tatuado en su cuerpo algunas imágenes de él.

Uno de los tatuajes que Nerea lleva de Octavio Ocaña corresponde al rostro de él, similar al que el actor tenía en su cuerpo, y el otro son un par de fechas, la primera es la del nacimiento de Ocaña y la segunda es la fecha en que perdió la vida.

Octavio perdió la vida trágicamente el 29 de octubre de 2021 en el Estado de México, tras verse involucrado en una persecución; luego de chocar la camioneta en que iba, él mismo se habría dado un balazo accidentalmente con la pistola que portaba, reportaron las autoridades.