"Siempre va a haber comentarios": Alessandra Rosaldo aclara si se va a separar de Eugenio Derbez

Entre los rumores que apuntan a una separación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, fue ella quien salió a dar la cara y poner fin a las malas lenguas.

Fue la periodista Martha Figueroa quien afirmó que la pareja que hacen Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estaría al borde del divorcio, pues “ya no se soportan”, poniendo en duda la estabilidad de uno de los matrimonios más famosos del entretenimiento mexicano.

Lo anterior, se sumó a los comentarios de muchas personas que notaron en ‘De viaje con los Derbez’ una actitud algo distante y no tan amorosa como lo habían mostrado anteriormente, algo que recordó a la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez en la temporada pasada.

Ante ello, Alessandra Rosaldo rompió el silencio, señalando a De Primera Mano estar consciente de que tras el reality show no todos podrían estar de acuerdo con la forma de tratarse entre ella y Eugenio Derbez.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados”, dijo. “Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta”.

La cantante confirmó en ese sentido, que entre ella y el actor todo marcha bien, y que no por sus diferencias han pensado en el divorcio.

“¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero seguimos juntos, y todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, aclaró.

Según comentó Alessandra Rosaldo, el viaje familiar que realizaron para el programa fue sin duda un detonante para muchos problemas que se tenían acumulando, que fue lo que sucedió entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Sin embargo, esto no quiere decir que pase lo mismo con su esposo.

“Fue muy fuerte para todos. El viaje detonó muchas cosas que ya estaban ahí. Tanto en el caso de ellos como pareja (Aislinn y Mauricio) como con cada integrante de la familia”.

Alessandra Rosaldo añadió que con Eugenio Derbez vive un matrimonio como cualquiera, con dificultades pero también buenos momentos:

“Sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es, de que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos (Aitana y Eugenio). Todo bien en la relación, pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar”.