"Siento que ofendo a un montón de fans": Robert Pattinson sobre la presión que siente al ser Batman

Pese a estar entusiasmado con la idea de interpretar a Batman, el actor Robert Pattinson dijo sentirse muy presionado al grabar la película ‘The Batman’, especialmente por el gran grupo de fans detrás del superhéroe. (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Robert Pattinson creó polémica al anunciarse que será él quien interprete al superhéroe de DC en la película ‘The Batman’, misma que ha sido atrasada en múltiples ocasiones debido a la pandemia de Covid-19.

Mientras que muchos fanáticos de DC no están de acuerdo con la decisión de que el actor sea el nuevo Batman, el mismo ha comentado que la presión que se ejerce sobre él lo ha puesto nervioso al ponerse el traje negro del personaje.

La decisión de Robert Pattinson, quien saltó a la fama mundial gracias a la saga de película de ‘Crepúsculo’, fue desde un inicio bastante polémica.

Si bien muchos lo defendieron al resaltar que es un buen actor y que su trabajo se extiende más allá de la saga que protagonizó con Kristen Stewart, muchos no estuvieron de acuerdo con la elección que hizo Matt Reeves al darle el papel.

Ante ello, Robert Pattinson, quien mantiene la vista del público sobre él con cada movimiento que hace, señaló para una entrevista con NPR que esta presión le ha creado dificultades para interpretar a Batman.

“Tengo muchos pensamientos. Es gracioso. He hecho muchas películas en las que interpreto a personajes monstruosos. Y siempre que he estado haciendo promoción, normalmente a nadie le importa lo que digas. Me he dado cuenta de que, cada vez que digo algo de Batman, ofendo a un montón de fans”, dijo.