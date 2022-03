"Siento que ya no puedo más", Bertha Ocaña, hermana de "Benito Rivers", preocupa a fans por su mensaje

Octavio Pérez, papá del actor, asegura que un policía municipal de Cuautitlán Izcalli asesinó a su hija, por lo que no permitirá que su muerte quede impune.

Presuntamente, al no obedecer un alto que le marcaron unos policías municipales, se originó una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza. La fiscalía sostiene que durante la huida, el actor sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, se disparó accidentalmente .

Sus palabras han preocupado a sus seguidores, por lo cual, le han enviado muchos mensajes de apoyo, haciéndole saber que no está sola en este duelo que enfrenta.

A pesar de que estoy tomando ayuda, últimamente siento que ya no puedo más.

La hermana de Octavio Ocaña expresó ante el texto antes mencionado: "¿por qué duele tanto la vida? Me haces más falta que nunca, ya no le encuentro sentido a nada". En otra publicación manifestó:

Su hermana Bertha Ocaña , ha preocupado a sus miles de fans por un mensaje que publicó recientemente en las stories de su cuenta en Instagram, al cumplirse ya cuatro meses de la lamentable muerte de Octavio. En uno de sus post compartió el siguiente texto: "estaré bien, a dónde sea qué me lleve esto, extendió sus brazos y cerró los ojos para sentir el aire, la muerte no duele, la vida sí".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.