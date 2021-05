Siete razones por las que deberías enamorarte de la cantante Ángela Aguilar

Ángela Aguilar a sus 17 años de edad la está "rompiendo" en grande en la industria musical. La llamada "Princesa de la música mexicana" es una digna representante del legado artístico de su familia. Además de cantar como los mismos ángeles, es toda una influencer en redes sociales, una joven que impone moda y mucho más. A continuación te damos siete razones por las cuales es inevitable enamorarse de ella.

Para empezar Ángela forma parte de la Dinastía Aguilar conformada por grandes intérpretes la música mexicana, tal y como lo fueron los patriarcas Antonio Aguilar y Flor Silvestre. La joven cantante es hija de Pepe Aguilar y por lo tanto su herencia musical es extraordinaria.

Ángela Aguilar se ha convertido no solo en una promesa de la música mexicana, sino también en un ícono de la moda. Ha sabido mantener esa imagen inocente y elegante que muchas de sus fans buscan igualar; la cantante muestra un estilismo divertido y acorde a sus 17 años de edad.

Otras de las razones para enamorarse de la hermana del también cantante Leonardo Aguilar, es por su manera de interpretar icónicas canciones mexicanas como "La Llorona" o "Cielo rojo", así como temas inéditos. Tal es el caso de su más reciente sencillo "En realidad" de la autoría de Ana Bárbara.

Su belleza, la cual heredó de su abuela Guillermina Jiménez Chabolla (Flor Silvestre) y de su mamá Aneliz Álvarez-Alcalá, ha conquistado a millones de personas no solo en México. No solo los latinos aman a Ángela Aguilar y para muestra, la boy band de J-Pop One N' Only, quienes llevaron a cabo el #EnRealidadChallenge.

Los espectaculares vestidos que usa en sus videos musicales y en los shows donde se presenta junto a su papá, son también otro motivo para enamorarse de Ángela Aguilar.

La prima de la cantante Majo Aguilar es toda una influencer; en su cuenta de Instagram tiene 6 millones de seguidores, muchos más que su papá Pepe Aguilar. Sabe dar un buen uso a su voz cuando se requiere. En el pasado Día internacional de la mujer publicó este mensaje:

Por ser libres y no valientes, por recordar, no felicitar, por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mi, por ti, por ellas, por nosotros. Vivas, libres y sin miedo, ni una más.

Por último, ese amor, devoción y agradecimiento que tiene hacia sus millones de fans (a quienes cariñosamente llama "Angelitos"), es otra de las razones para enamorarse de Ángela Aguilar.