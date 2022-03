"Significa mucho para mí", Jennifer López celebra 25 aniversario de la película de Selena Quintanilla

Cabe mencionar que por su excelente actuación, Jennifer López fue nominada en 1998 al Globo de Oro, en la categoría "Mejor actriz - Comedia o musical". Asimismo, fue nominada como "Mejor actriz revelación" en los MTV Movie Awards. No ganó ninguno de los galardones.

Tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla, nunca olvidaré esta época de mi vida y es un honor como artista haber sido parte de la magia que es esta película.

Sin duda alguna, haber interpretado a la vocalista de Selena y Los Dinos , le cambió la vida a la ex esposa del cantautor puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony, padre de sus mellizos Maximilian David y Emme Maribel.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.