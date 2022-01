"Sigo dándoles lata un ratito"; sale a la luz última entrevista del actor fallecido Octavio Ocaña

México. Muy emotiva es la última entrevista que el actor fallecido en octubre del año pasado Octavio Ocaña ofreció y ha salido a la luz. "Sigo dándoles lata un ratito", dice en parte de ella.

Octavio Ocaña preparaba un show de Stand Up, lo que lo mantenía bastante emocionado y lo comparte en esa última entrevista que brindó el joven que se hizo famoso en su infancia en la serie Vecinos.

Y es en el programa De Primera Mano donde se presenta dicha entrevista y la cual ofreció el pasado mes de julio de 2021. En ella el joven hace un recuento de su vida profesional y agradece al público el cariño que le tienen desde que era un niño.

“Me han visto crecer. Es difícil que me sigan viendo como un niño, pero entiendo el cariño y lo agradezco; sigo dándoles lata un ratito”, expresa emocionado Ocaña.

Octavio, quien era muy simpático y talentoso, también dice que para él fue normal crecer frente a las cámaras de televisión y que no le daba mucha importancia al hecho de salir en el programa Vecinos, pues no estaba consciente de la fama.

Acerca de su reaparición en Vecinos, expresa: “Sentía muchos nervios porque yo me había alejado de la actuación; pero me contagié de la misma gente y otra vez me puse a su ritmo. Ahí vamos echándole ganas. Yo nunca estudié actuación.”

Octavio Ocaña tuvo una trágica muerte el pasado 29 de octubre en el Estado de México, tras haberse visto involucrado en una persecución policial; tras chocar quedó lesionado y supuestamente él se dio accidentalmente un balazo con la pistola que portaba, reportaron las autoridades.

Pero con la versión señalada don Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, no quedó satisfecho y reveló que los policías "lo mataron", por lo que emprendió una investigación por su lado y en ella se trabaja actualmente.

Octavio Ocaña tenía 22 años al día de su fallecimiento y fue enterrado en su natal Tabasco, México, en un funeral al que acudieron cientos de personas, entr ellos Nereida Godinez, quien era la prometida del joven.