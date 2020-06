¡Sigue la guerra! Karla Panini y Américo Garza mandan tajante mensaje a la familia Luna

A través de una serie de videos que Karla Panini compartió en la cuenta de Instagram @malinfluencersmx (única red social usada por la ex Lavandera), tanto ella como su esposo Américo Garza manifestaron que por varios años han permanecido en silencio, aguantando "vara" y toda clase de críticas en su contra, ante la traición que llevaron a cabo en contra de Karla Luna.

La polémica pareja manifestó que pronto contarán la versión de su historia. Asimismo aseguran que todo esta campaña de odio y desprestigio en su contra, ha sido orquestada por la familia de la fallecida comediante Karla Luna. "Nosotros no empezamos con este circo mediático, tanto mi esposo como yo tenemos como cinco años y medio aguantando vara. Cuando empezó todo, que lo empezó la familia Luna, desde antes se empezó con dimes y diretes no dijimos nada, apechugamos y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos, no por santos, sino porque nuestra mayor mortificación son nuestros hijos", comentó Karla Panini.

Américo Garza asegura que la familia Luna está haciendo todo esto, no por las hijas menores de Karla Luna, sino por intereses económicos.

Siempre hemos estado dispuestos a platicarlo, a que las vean, pero no bajo las condiciones de la familia de Karla Luna.

"Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie y porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro, siempre he estado abierto".

La familia Luna pude ver a las hijas de Karla Luna, pero no bajo sus condiciones

Américo Garza recalcó que la familia Luna pude ver a las pequeñas Sara y Nina, pero no bajo sus condiciones. "Desde el día uno cuando fui por las niñas le hablé al esposo de Erika, le dije que estaba disponible para platicar, después también lo hice contigo, Rubén (hijo de Karla Luna), a toda la familia le he dicho que siempre he estado dispuesto a platicar, a que las vean, pero que no va a ser a sus condiciones".

Como lo ha dicho en algunas entrevistas que ha dado últimamente, Karla Panini mencionó que si algo hizo mal, lo habló en su momento con quien tenía que hacerlo, Karla Luna. "Y si algo yo hice mal, lo hablé con quién lo tuve que hablar, Américo lo habló con quien se tenía que hablar, y no creo que teníamos que decirle a la familia Luna qué sí, qué no, qué pasó, inclusive doña Josefina Luna, tú estuviste en una ocasión en la que yo platiqué con tu hija, estuviste tú, estuvo mi mamá".

Así que no me vengan a decir que nunca hablé con ella, que nunca aclaré las cosas con ella, porque sí lo hice, no una vez, lo hice tres veces, y ella, yo sé que finalmente se fue bien, se fue en paz en donde está.

