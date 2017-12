Sigue la lista de nominados en los Globos de Oro 2018

Estrellas de la música pop vuelven a invadir los Globos de Oro este año con nominaciones para Mariah Carey, Nick Jonas y Mary J. Blige, quien compite por dos premios.

Blige recibió el lunes candidaturas por su trabajo en la película de época de Dee Rees "Mudbound", a mejor actriz de reparto, y a mejor canción original por "Mighty River", que coescribió con Raphael Saadiq y Taura Stinson.

Jonas y Carey, quien ha coescrito la mayoría de sus éxitos No. 1, se miden por sus primeros Globos de Oro, ambos a mejor canción original. Carey fue nominada por la tonada de Navidad "The Star", de la cinta animada homónima; Jonas por "Home", de la película animada "Ferdinand".

Los nominados en esta categoría también incluyen a compositores ganadores del Oscar: Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, el matrimonio detrás de "Let It Go" de "Frozen", compiten por "Remember Me" de "Coco", mientras que Benj Pasek y Justin Paul, quienes se alzaron con el Premio de la Academia este año por "City of Stars" de "La La Land", fueron postulados por "This Is Me" de "The Greatest Showman".

Los Ángeles.- "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La cinta aspira a los premios de mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de del Toro se medirá a "Dunkirk", "Call Me By Your Name", "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Nolan ("Dunkirk"), Ridley Scott ("All the money in the world") y Steven Spielberg (The Post").

Del Toro también logró una nominación al mejor guion por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a "The Post", "Lady Bird", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Molly's Game".

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, "The Shape of Water" narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con "El laberinto del fauno", obra que le granjeó una nominación al mejor guión original.

Actores de la cinta “The Shape of Water” calificaron a su director Guillermo del Toro como “un genio” y “un enamorado de la creatividad”.

Asi lo expresaron en entrevistas por separado en un hotel de Beverly Hills y con diversos matices Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Shannon, Doug Jones y Michael Stulhbarg.

