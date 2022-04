"Sigue siendo muy fuerte", Paola Rojas llora por la violencia digital sufrida, tras el video de Zague

"Que esto no se trate de mí, es solo un ejemplo más, pero cuántas víctimas hay todos los días y la invitación a que te detengas un poquito más antes de lanzar un insulto, una ofensa o incluso un piropo que no es piropo, una obscenidad, antes de enviarle eso a quien sea, por muy lejano o lejana que la percibas, es una persona y puedes lastimarla".

Sigue siendo muy fuerte, a veces pienso que ya puedo tocarlo desde otro lugar, con más distancia, pero no.

Paola Rojas , originaria de la Ciudad de México, contó haber recibido muchos mensajes solidarios y hermosos , los cuales sigue agradeciendo al día de hoy, pero otros mensajes eran de acoso , "un abuso masivo, de muchas formas, fue muy brutal y tuvo implicaciones físicas, me enfermé físicamente porque es muy brutal, la violencia digital no se queda en el mundo digital, daña y duele en el mundo real".

"Porque hubo como esta percepción en mucha gente, es como si hubieran abierto la puerta de mi cuarto y de mi intimidad, no es solo lo privado, sino lo íntimo, hubo como esta percepción de que todos podían pasar a esa que es mi intimidad y opinar sobe mi, sobre mi intimidad, y eso en voz de tanta gente es muy brutal".

La querida periodista mexicana Paola Rojas , de 45 años de edad, ha enfrentado difíciles momentos desde la filtración de un video íntimo de su ex esposo , el ex futbolista de la Selección Mexicana Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague . En una de las recientes emisiones del programa "Netas Divinas", que se transmite por Unicable, abrió su corazón y habló sobre la violencia digital de la cual ha sido víctima .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.