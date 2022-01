Sigue y sigue. "Spider-Man: No way home" vuelve a dominar la taquilla de Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos.- “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, el último episodio de las aventuras del hombre araña, sigue a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, recaudando 52.7 millones de dólares, según cifras provisionales de la firma Exhibitor Relations.

“Spider-Man: Sin Camino a Casa”, primera en la era covid en recolectar más de 1,000 millones de dólares desde su estreno, ha oxigenado a una industria muy golpeada por la pandemia. En momentos en que las familias comienzan a regresar a los cines, el filme de animación “Sing 2” se lleva el segundo lugar, con 19.6 millones recaudados de viernes a domingo.

“The King’s Man” quedó tercero, pero muy lejos, con 4.5 millones. “American Underdog”, basado en las memorias de la superestrella de fútbol americano Kurt Warner, le sigue con 4.1 millones de dólares. En quinto lugar quedó “Matrix Resurrections” con 3.8 millones de dólares en taquilla. Un resultado “desastroso” según la publicación Variety, tomando en cuenta su presupuesto de 190 millones.

"No Way Home", la tercera película independiente de Tom Holland como Webslinger, dio un gran impulso a la recuperación de la taquilla que comenzó en serio la primavera pasada cuando los cines estadounidenses abrieron después de un año de cierres de COVID-19.

Las películas de Marvel dominaron el año turbulento, representando las cuatro mejores películas de 2021: "No Way Home", "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", "Venom: Let There Be Carnage" y "Black Widow".