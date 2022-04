¡Siguen ladrando los perros! Hija de Valentín Elizalde responde de la mejor manera a todos sus haters

Valentina Elizalde, una de las hijas del fallecido cantante mexicano Valentín Elizalde, el inmortal "Gallo de Oro", está trabajando arduamente para convertirse en una reconocida intérprete del Regional Mexicano, siguiendo los pasos de su padre. La joven en verdad tiene el talento y carisma para lograr este sueño. Claro, siempre hay personas que se dedican a estar criticando y ante esto, la llamada "Pollita de Oro" sabe como poner en su lugar a sus haters.

A través de sus redes sociales, Valentina Elizalde dio a conocer el lanzamiento de su versión de "Volveré a amar", una de las canciones más conocidas de su papá. Cabe mencionar que su proyecto como cantante, lo lleva de la mano con Fonovisa.

La hija de Valentín Elizalde, compartió que recibe críticas por su apariencia física y porque, según sus haters, no sabe cantar. "Yo sé que voy a recibir mucho hate por mi nuevo sencillo y por el video oficial; sé que habrá comentarios sobre mi peso, sobre que no sé cantar y cosas como esas".

Ante estos comentarios negativos, Valentina Elizalde responde de la mejor manera a todos sus haters. Dejó muy en claro, le pese a quien le pese, que siempre ha soñado "en seguir los pasos de mi padre, y les guste o no, es lo que voy a hacer", ya que esto es su pasión y la hace muy feliz.

Tal vez no soy la mejor cantante del mundo, pero para eso, existen clases y sobre mi cuerpo, existen dietas, pero para la envidia no existe nada que la cure, así que soporten, yo voy a seguir haciendo lo mío.

Valentina Elizalde, de 18 años de edad, luchará por su sueño de ser cantante, aunque a una sola persona le llegue a gustar. "Yo hago lo mejor que puedo y es muy difícil con tanto hate, pero mi padre me puso el ejemplo de seguir adelante sin importar nada".

Así respondió Valentina Elizalde a sus haters.

Mencionó que su papá "El Gallo de Oro" también enfrentó muchas críticas durante su carrera musical, "a él le decían narizón y que no sabía cantar, ¿y? Él no se rindió, él cumplió sus sueños, por lo tanto, yo también haré todo para cumplir los míos".

Asimismo, agradeció a todas las personas que le han mostrado su apoyo, "les agradezco de corazón que sean parte de algo tan importante en mi vida". Al final de su mensaje publicado en las stories de su cuenta en Instagram, mandó este claro mensaje a sus detractores: "al que le guste, pues que me escuche y si a ti no te gusta, no escuches mi música, no me sigas, bloquéame".

En otra publicación relacionada con las críticas que recibe, hizo uso de la canción "A mis enemigos" de Valentín Elizalde. "Y esta va pa' toda la bola de envidiosos, ¿de qué se murieron los quemados? Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando...", dice una parte de la letra.

Con respecto al nuevo lanzamiento musical que llevará a cabo el próximo 8 de abril, la joven y bella cantante externó estar "super emocionada", confesando que fue "un reto para mí actuar frente a las cámaras y grabar todas las escenas un millón de veces, pero valió la pena, porque obtuvimos un resultado muy bonito".