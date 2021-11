"Sigues igual de guapa", la espectacular fotografía de la actriz Rebecca de Alba en su juventud

La televisión mexicana se engalana con muchas hermosas mujeres que forman parte de esta; una de ella es la actriz y conductora de TV Rebecca de Alba. Su bella mirada y sonrisa son algunos de sus mejores atributos; cabe resaltar que los años parecieran no pasar por la también modelo, pues sigue igual de preciosa que en su época de juventud.

En su cuenta de Instagram la ex novia del cantante puertorriqueño Ricky Martin, compartió una inédita fotografía de su juventud, dejando embelesados a sus miles de seguidores.

De acuerdo con Rebecca de Alba, quien actualmente tiene 57 años de edad, en esa imagen que publicó tenía 16 primaveras, la cual fue tomada por una amiga suya en el jardín de la casa de su mamá, en su natal Zacatecas.

Me encantaba el look vaquero en las camisas y a veces en las botas, según yo, podía ser una amazona...ahora, me siento vikinga jaja.