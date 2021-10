Silvia Derbez en traje de baño desde Acapulco posa como una verdadera dama de respeto

Quién fue una mujer con clase, pero con un toque de coqueta sin duda alguna fue Silvia Derbez quien siempre mostró la clase aún después de haberse convertido en madre ella siguió luciendo un bonito cuerpo con el cual paraba el tráfico y esta foto lo comprobó en redes sociales.

Resulta que Eugenio Derbez compartió un recuerdo del porqué ama tanto Acapulco y la razón fue un recuerdo muy atesorado que tiene de su madre la primera actriz Silvia Derbez quien los llevaba a él y a su hermana a disfrutar de la playa, lo que más llamaba la atención es como aparece la desaparecida mujer con su traje de baño clásico.

Cómo era de esperarse la foto de Eugenio Derbez había alcanzado más de 299 mil likes al momento de la redacción, además de recibir varios comentarios de sus colegas quienes quedaron fascinados al ver no solo a la gran actriz de la Época de Oro, sino al productor y su hermana cuando eran muy pequeños por lo que dicha joya fue muy ovacionada.

Silvia Derbez muy guapa en traje de baño/Instagram

Estatua vandalizada

Para quienes no lo saben el puerto de Acapulco rindió un homenaje al histrión colocando una estatua de él, pero al parecer a muchos ciudadanos no les gustó del todo el tributo y la dañaron pues consideran que el mexicano nunca ha realizado nada por ellos a lo que Eugenio Derbez se defendió, pues asegura que ha contribuido con la promoción del lugar.

Por si fuera poco el famoso estrenó la serie Acapulco por la plataforma streaming de Apple TV donde la historia se inspira en la película que lanzó en 2017 llamada Cómo ser un Latín Lover, aunque se manejará de un ángulo muy diferente al del filme.

Cabe mencionar que Eugenio Derbez es una de las celebridades mexicanas que ha crecido mucho no solo como actor, sino como productor, pues es un sueño que tenía desde niño y su madre Silvia Derbez lo apoyó desde que se interesó por el mundo del espectáculo.

"Sii!!! Mi primera mamá de ficción!!! Doña #SilviaDerbez, la divina #SilviaEugenia y tú, mijo chulo! Ah! Caray! Ya me hice bolas!", "Que hermosa foto de chiquitito tan lindo, me encanta Eugenio no me pierdo sus películas, viajes, videos nada amo la familia derbez más a Eugenio", escriben los fans.

