Silvia Derbez y la vida de lujos que le dio a su hijo Eugenio Derbez

Una de las máximas divas de la Época de Oro del Cine mexicano sin duda alguna fue Silvia Derbez, quien en la década de los 50 ya era una estrella internacional, pues su trayectoria había quedado marcada en la pantalla grande, por lo que era muy regular viéndola en distintas ceremonias y reconocimientos en diversas partes, por lo que compartió sus éxitos con su familia.

Como una buena madre Silvia Derbez jamás dejó a sus hijos a la deriva al contrario ellos siempre la acompañaba se trata del también actor Eugenio Derbez y su hermana mayor Silvia Eugenia, al igual que su esposo el señor Eugenio González, con quienes la actriz formó una gran familia, además siempre trató de que nunca les faltara nada a los menores.

Silvia Derbez le abrió una vida de lujos a Eugenio Derbez en toda la extensión de la palabra, pero en especial en el mundo del espectáculo, pues la primera actriz le dio popularidad gracias a que lo llevó a todas las grabaciones de sus telenovelas, por lo que actores y productores lo querían de extra en sus proyectos empezando poco a poco la falta del actor desde muy pequeño.

Lo más importante que tuve en mi familia y lo digo porque éramos así, éramos uña y mugre, éramos pegados pegados, yo cada vez que no tenía escuela me iba con ella a los sets de televisión a grabar novelas en todas sus telenovelas aparezco ahí como extra en la cola del banco donde fuera yo estaba pegado siempre con mi mamá éramos de verdad así gracias a ella me enamore del medio artístico, dijo Eugenio Derbez.

En redes sociales también circulan varias fan page dedicadas a Sivia Derbez quien contaba con una belleza única, pues siempre la volteaban a ver debido a que de alguna manera llamaba la atención de quien fuera, es por eso que en muchas ocasiones le dieron muy buenos papeles en el cine, además sabían que la artista era muy entregada en todo lo que hacia.

"Como esa señora guapa ninguna yo la miro y la miro desde siempre era mi mamá campanita con en la novela solo que para mi fue y será mi mamá campanita", "La abuela Chavela aun la recuerdo en su personaje en la usurpadora", "Hermosa señora mi actriz favorita asta ahora sigo sus todas sus películas", le escriben a Silvia Derbez en sus fan page.

Otra de las cosas que Eugenio Derbez agradece de su madre es que ella le enseñó a saber respetar al público en todos los aspectos, pues siempre le inculcó que ellos mandaban por lo que hoy en día lo demuestra con cada proyecto que hace y se ve reflejado en todos los trabajos que realizó, además al igual que ella, también la metió en sus programas cuando se convirtió en productor.

Hoy en día Silvia Derbez sigue siendo recordada tanto por sus fans como Eugenio Derbez quien en cada fecha luctuosa o cumpleaños recuerda a la primera actriz con unas bellas palabras con las cuales pone a llorar a más de uno, pues entre los dos había una conexión única en todos los aspectos.

Silvia Derbez junto a su madre, hijos y esposo/Facebook

El tiempo tiene esa dualidad, de pasar increíblemente rápido o sentir que es una eternidad. En este caso se sienten las dos cosas; no puedo creer lo rápido que han pasado 16 años y al mismo tiempo, lo lento que ha sido vivir cada día sin mi mamá, escribió Eugenio Derbez en una foto que publicó sobre su madre.