Silvia Navarro cuenta la verdad sobre su novia Kar Fenton

Silvia Navarro, una de las actrices más carismáticas de la televisión mexicana, causó gran revuelo y confusión a la vez al publicar una fotografía en Instagram junto a una mujer de nombre Kar Fenton, mencionando que la amaba. Rápidamante sus seguidores la felicitaron por su supuesta salida del clóset.

"Ella es @karbailando y nos amamos", expresó en su publicación que tiene más de 237 mil likes. Pero no solo sus fans la felicitaron por la supuesta relación amorosa con Kar Fenton, sino también amigos y amigas del medio del espectáculo como Sharis Cid, Julián Gil, Michelle Gonzalez y muchos más.

Ante el revuelo causado, la actriz Silvia Navarro (quien se caracteriza por ser muy reservada con su vida privada) aclaró que no es su novia. "Ah jijo, el revuelo que se armó...ahí les va: es mi amiga, no mi novia, pero la amo". Asimismo pidió una disculpa a Kar Fenton por todo el escándalo y compartió una clara reflexión: "y amar a todos que a eso venimos".

"Silvia no hay que darle explicaciones a nadie, es tu vida y nosotros te queremos como sea que estés", "ya saliste del closet, ya no regreses, te amamos así", "que alivio ya estaba asustada y desepcionada, eres muy guapa y buena persona, me desepcionarias si te gustaran las mujeres, saludos desde España", son algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Cabe señalar que muchas personas trataron de indagar un poco más sobre la identidad de Kar Fenton, pero sin muchos resultados, pues la amiga de Silvia Navarro tiene su cuenta de Instagram en privado.

La actriz tiene un hijo con Gerardo Casanova, quien fuera el vicepresidente de ESPN Latinoamérica. Comenzó esta relación en 2012 cuando ella protagonizaba "Amor Bravío", y su anterior relación fue con Fernando Alonso, con quien sostuvo una relación del 2007 al 2010.