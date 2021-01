Silvia Navarro disfruta inicio de año en la playa junto a su pequeño hijo León

La artista mexicana Silvia Navarro es una de las actrices mejor consolidadas de la pantalla chica al interpretar innumerables éxitos a lo largo de su carrera. Actualmente, se encuentra gozando de su soltería, luego de su separación el año pasado, por lo que ha decidido enfocarse de lleno a su familia y carrera profesional luego de algunos años de ausencia.

Su regreso a la televisión está previsto para este nuevo año 2021, y será como parte del elenco de una nueva telenovela titulada "La suerte de Loli", una comedia romántica con la que debutará como actriz de la popular cadena de televisión, Telemundo.

No obstante, más allá del ámbito laboral, o situación sentimental, famosa de 42 años tiene a su lado el más grande amor de su vida; se trata de su hermoso hijo León, es por esto que hace algunos días sorprendió a todos sus seguidores con algunas fotografías del pequeño en la playa, ya que Silvia no acostumbra compartir fotos de él.

Fue el pasado 31 de diciembre que la protagonista de "Mañana es para siempre", enterneció a sus 2.8 millones de seguidores en Instagram luego de que hiciera pública una encantadora fotografía en donde se encuentra en la playo con su primogénito de 5 años aún lado de ella, recibiendo felices el año nuevo.

En la imagen, aparecen Silvia Navarro y su hijo, sentados en la arena construyendo un castillo. El niño porta un short de playa, con gorra roja, mientras que su mamá, luce un coqueto, pero sofisticado traje de baño color negro el cual tiene un pronunciado escote en la parte de enfrente.

La publicación tuvo 90,731 me gusta, y 2,133 comentarios por parte de sus seguidores. "Feliz año amore, los amo hasta el infinito por siempre", "Feliz año, amiga querida", "Feliz año", "Los amamos de una manera elegantísima", ¡Feliz año nuevo", "Sé que no me notarás, pero quiero desearte un feliz año nuevo, que tu 2021 sea de gran amor, paz, salud, y que sigas siendo la personas maravillosa que eres", fueron algunos de ellos.

Recordemos que fue apenas a inicios del año pasado, que la bella actriz confesó en el programa "Hoy", las verdaderas razones por las que no le gustaba compartir fotografías de su hijo en redes sociales. En dicha ocasión, mencionó que limitas las publicaciones con relación a León simplemente para respetar su privacidad como individuo.

"La verdad es que yo por mí, se los enseñaría todo el día, pero también crep que no es mi vida, es la vida de León. Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente, pero precisamente como no sé (si quiere lo que comparta o no), me reservo", declaró a "Las Estrellas".